Tilauksessa sanansuojelua ja hitusen hämäläisyyttä

on isokokoisten ja vahvojen sanojen päivä. Itsenäisyys. Isänmaa. Vapaus. Vastuu. Yh­teisyys. Kunnioitus. ­Rakkaus.En tiedä, voiko sanoja tai sanojen sisältöä suojella samaan tapaan kuin luontoa. Toivon, että voisi.Sanat voivat turmeltua, jos niitä käytetään väärin tai niiden sisältö sotketaan tuntemattomaksi. Voitaisiinko itsenäisyyspäivän kunniaksi suojella vaikka sana ”isänmaallisuus”? Niin, että se tarkoittaisi vaikka iloista ja itsetuntoista kiintymystä isänmaahan eikä poissulkevaa kansalliskiihkoilua.kuvaillaan sanoilla, ja sanat synnyttävät tunteita. Sanoissa on voimaa, ja niillä käytetään valtaa. Niillä voidaan auttaa ja kiittää. Sanoilla voidaan myös lyödä, kiusata, valehdella ja manipuloida, mistä on saatu kuluvana vuonna yliannos esimerkkejä.”Hämäläinen on myöskin harvapuheisempi ja vakaamielisempi (kuin karjalainen toim. huom.), pitkälle ajatteleva ja itsepintainen, hidas vihastumaan ja hidas suomaan anteeksi. Hänen uppiniskaisessa luonteessaan on paljon uskollisuutta. Hän ottaa hyvän ja pahan päivän vastaan samalla järkähtämättömällä tyyneydellä.” Näin kirjoitti Sakari Topelius Maamme-kirjassa, joka ilmestyi suomeksi 140 vuotta sitten.Heimoluonnehdinnat voinee jättää ajanvietteeksi, mutta näinä kiukkuisten kohujen ja tunnekuohujen aikoina maailmaan toivoisi enemmän hämäläisyyttä. Se auttaisi irtautumaan välittömästä raivosta tai mielipahasta. Jättäisi tilaa harkinnalle. Säästäisi ikäviltä seurauksilta.yön yli, älä provosoidu, laske tuhanteen, älä vastaa heti. Nämä ovat päteviä ohjeita niin kokouksessa kuin sähköpostin, Facebookin tai Twitterin ääressä kiehahtaneelle.Yksi keino tasata hengitystä on jakaa kuohuttava kokemus ymmärtäväisten työtovereiden kanssa, mielellään ennen puoltayötä. Sen lisäksi, että kiehuttanut asia yleensä kutistuu kokoisekseen, omasta käytöksestä tulee järkevämpää. Tästä on omaa kokemusta. En ole hämäläinen, mutta minulla oli hyviä työtovereita.Orvokki Aution romaanitrilogiassa Pesärikko isosisko Laimi huutaa toistuvasti Ilmille: ”Hillitte ittes!” Loistava neuvo.Somemeuhkaajat, pääministeri Juha Sipilä ja me muutkin tunteikkaat tarvitsemme oman Laimin. Tasavallan ylimmillä päättäjillä on vara-Laiminsa, joukko viestintä­ammattilaisia, joiden tehtäviin kuuluu tai kuuluisi kuiskata kuumenevissa tilanteissa: ”Hillitte ittes!” Ammatti-Laimi osaa julkisuuden ja tunnistaa miinat. Häntä on syytä käyttää.kertoo pohjalaisen perheen tarinan. Pääministeri tahtoo puolustaa perhettään. Toimituksista sanotaan, että ne ovat kuin perheitä. Ylen toimitus muistuttaa tällä hetkellä perinnöstä riitelevää perhettä. On syytöksiä, puolustautumista, paljastuksia ja kiihkeitä tunteita, jakautumista leireihin.Kauempaa seuraava ei voi tietää, kuinka vakavasti toimituksen riippumattomuutta on murrettu. Suojaus on selvästikin pettänyt. Kysymykset sananvapaudesta, julkaisijan vastuusta, sensuurista, itsesensuurista ja riippumattomuudesta nousevat esiin muissakin toimituksissa, kun käsitellään yhteiskunnan päättäjien rötöksiä, eturistiriitoja tai yksityis­elämän kuumia aiheita. Se on tärkeää keskustelua.Keskustelun ei pitäisi jäädä toimitusten sisälle. Uutismedia vaatii yhteiskunnan päätöksenteolta läpinäkyvyyttä. Sama vaatimus koskee mediaa itseään. Miksi tehdään niin kuin tehdään?työ – ihan arkinenkin – kiinnostaa ihmisiä. Työstä voi kertoa omassa välineessä, mutta myös vaikka teatterissa. Helsingin Sanomien toimittajat tekevät niin Kansallisteatterin loppuunmyydyissä Musta laatikko -esityksissä. Järisyttävää! Tosiasiat kiehtovat ja riittävät. Niissä on draaman voimaa.Vakavasti otettavaa journalismia tarvitaan ajassa, jossa tehtaillaan valeuutisia ja jossa flirttaillaan valheiden ja vihan kanssa tyyliin ”se on vaan läppää”. Historia kertoo, että flirtistä saattaa seurata raunioita ja ruumiita.Erottavien ja tuhoavien sanojen tilalle tarvitaan sanoja, jotka ovat totta. Sanoja, jotka lisäävät tietoa ja ymmärrystä. Sanojen rinnalle tarvitaan tekoja, jotka hoitavat, yhdistävät ja rakentavat. Ihan hillittömästi.