Ranskan oikeisto silittelee työväkeä

Pääkirjoitus

Ranskan

R

K

presidentinvaalien asetelma alkaa olla selvä. Samalla kirkastuu, millaisilla teemoilla ehdokkaat ja puolueet menevät vaaleihin. Tiedossa on merkillisiä aatteellisia siirtymiä, joita ei Ranskassa olisi ennen vanhaan voinut edes kuvitella.Ranskan politiikka ei ole ollut Suomessa kansaa kiihottava asia. EU-aikana tilanne on hieman muuttunut. Ensi vuonna koetaan ehkä teeman kliimaksi: Ranskan presidentinvaalit ja parlamenttivaalit ovat asioita, jotka voivat muuttaa koko Eurooppaa ja samalla Suomen näkymiä. Vaaleja seurataan tarkasti.Vaalien oletettavasta kolmesta pääehdokkaasta kaksi on tiedossa – myös suosikki.Äärioikeistolainen Front National tarjoaa puheenjohtajaansa Marine Le Peniä. Marinen isän Jean-Marien aikainen FN:n juutalaisvastainen ja puolihoopo linja on muuttunut Marinen aikana puhtaammaksi äärioikeistolaisuudeksi: puolue haluaa isänmaan edun nimissä nostaa rajamuureja, irrottaa Ranskan EU:sta ja häätää muualta tulleita pois maasta. Yksi tahra FN:n maineessa on, että puolue on tarvinnut tukea Venäjältä.Keskustaoikeisto on valinnut ehdokkaakseen François Fillonin. Fillon on Ranskan entinen pääministeri, joka jäi pääministeriaikanaan silloisen presidentin Nicolas ­Sarkozyn varjoon. Fillon tunnetaan arvokonservatiivina. Hänen puolueensa edistää talouslinjaa, jota Ranskassa kutsutaan markkinaliberaaliksi. Skandinaviassa ja Britanniassa linja ei ansaitsisi tätä leimaa – puolue uskoo ranskalaisittain ­yhä siihen, että ­politiikan tehtävä on paimentaa markkinatalouden lampaita, yrityksiä.anskan kolmas suuri poliittinen voima, sosialistinen puolue on sekaisin. Suomen puoluekartalla sosialistit asettuisivat osittain vasemmistoliiton ja osittain sosiaalidemokraattisen puolueen tontille.Ranskan nykyinen presidentti, sosialistisesta puolueesta noussut François Hollande kertoi viime viikolla, että hän ei ole mukana vaaleissa. Kun kansalta on kysytty tyytyväisyyttä hallitsevan presidentin tekemisiin, Hollanden lukemat ovat vajonneet kaikkien aikojen pohjalukemiin, ja vastaavaa mittausta on tehty jo kymmenien vuosien ajan.Hollanden ilmoituksen jälkeen puolue on vaarassa revetä. Pärjätäkseen vaaleissa sosialistien kannattaisi tulla parin askeleen verran kohti poliittista keskustaa. Sekä ennakkosuosikki Fillon että Le Pen ovat jo oikeassa reunassa. Sosialistisessa puolueessa taas on raskas paino molemmissa ääripäissä. Vasemman reunan sosialistit eivät kelpuuta minkäänlaisia yritysten elämää helpottavia ja taloutta vapauttavia uudistuksia – joita Ranskan talous nimenomaan tarvitsisi.Näitä korjausliikkeitä kannattaa sosialistien pääministeri Manuel Valls, jolla on ­puolueen oikean reunan tuki. Valls voisi kelvata sosialistien ulkopuolisillekin, mutta hänen ehdokkuutensa hajottaisi pahasti omaa puoluetta.un sosialistit ovat heikkoja, yhtenäistä vaaliteemaa ei löydy eikä puolueen ehdokas näillä näkymin pääse toiselle kierrokselle, Le Penin päävastustaja on Fillon. Arvo­konservatiivisuudessa FN ei saa selvää hajurakoa Filloniin. Mutta koska Fillon puolustaa nykyistä liberaalimpaa talouspolitiikkaa, Le Penin kannattaa painaa muukalaisvastaista linjaa alemmas ja nostaa talousteemoja näkyville.Le Pen asettuu työväen ehdokkaaksi. Globalisaatio tullaan leimaamaan duunarin vastapuoleksi, ja lääkkeeksi tarjotaan isänmaallista sulkeutumista. Äärioikeisto pieni­tuloisen asialla – jotain samankaltaista yhdistelmää on viritelty myös Atlantin takana.