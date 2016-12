Kouluosaamisen erot voimistuvat

Pääkirjoitus

Itsenäisyyspäivänä

K

P

julkistettu 15-vuotiaiden osaamisvertailu, Pisa 2015, toi Suomelle sekä hyviä että huolestuttavia uutisia. Talousjärjestö OECD:n vertailu osoittaa, että Suomi on yhä maailman parhaimmistoa luonnontieteiden osaamisessa, lukutaidossa ja matematiikassa, mutta osaamisen vaihtelu ja heikosti menestyneiden oppilaiden osuus on kasvanut.Kun OECD julkisti ensimmäisen koululaisten osaamista vertailevan testinsä tulokset vuonna 2000, Suomi kohosi hetkessä maailmanmaineeseen. Suomi saavutti huipputulokset ja kipusi kärkipaikoille niin lukemisessa, matematiikassa kuin luonnontieteissäkin. Vaikka Suomi on myös tuoreen 73 maan vertailun perusteella huipulla, notkahdus on todellinen.Kuva koulutukseltaan tasa-arvoisesta Suomesta säröilee. Kodin sosioekonomisen taustan vaikutus oppimistuloksiin näkyy selvästi, ja alueelliset erot ovat kasvaneet. Pääkaupunkiseudulla tulokset olivat tuntuvasti parempia kuin Länsi- ja Itä-Suomessa.Lisäksi tyttöjen ja poikien välinen tasoero on suuri. Tytöt menestyivät merkittävästi poikia paremmin kaikilla sisältöalueilla. Tyttöjen ja poikien ero luonnontieteissä oli OECD-maiden suurin, ja heikosti menestyneiden poikien määrä on kasvanut.Kaiken kaikkiaan luonnontieteissä heikosti menestyneiden suomalaisnuorten osuus lähes kolminkertaistui edelliseen eli vuoden 2012 Pisaan verrattuna ja huippujen määrä vähentyi kolmanneksen.oulutuksen eriarvoistuminen antaa syytä huoleen. Niin oppimistulokset kuin suomalaisen peruskoulun tasa-arvokehitys ovat heikentyneet. Kotitaustan osuus on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2006, jolloin Suomi saavutti kaikkien aikojen huipputulokset. Vanhempien varallisuus, koulutus ja ammatti vaikuttavat yhä selvemmin oppimiseen.Maahanmuuttajataustaisten ja muiden oppilaiden erot ovat erittäin suuret, joskin ero on kaventunut. Heikoimmin menestyneet koulut ovat aiempaa heikompia, ja parhaiden koulujen taso on laskenut. Kaupunkikoulut ovat maaseutukouluja parempia. Myös alueiden välinen ero on ensimmäistä kertaa merkit­tävä.Pääkaupunkiseudun koulujen menestys perustuu suurelta osalta perheiden sosioekonomiseen asemaan. Maaseudulla sen sijaan ei välttämättä ole valinnanvaraa, eivätkä pienet kunnat pysty laajentamaan tarjontaansa.isa-tulokset osoittavat, että suomalaistytöt ovat maailman parhaimmistoa luonnontieteissä. Luonnontieteiden opiskelu ei kuitenkaan innosta. Se heijastuu tytöillä myös tieteen ja tekniikan ammattien houkuttelevuuteen.Luonnontieteiden ja matematiikan arvostuksen kehittäminen kansallisella tasolla olisi kuitenkin tärkeää. Yhä teknisemmäksi muuttuva maailma asettaa uusia haasteita luonnontieteen tuleville ammattilaisille, ja suomalaistenkin – sekä naisten että miesten – soisi olevan mukana kehittämässä uusia ratkaisuja.Asenne- ja motivaatiotekijät sekä nuorten ajankäytön muutokset tuovat haasteen koko koulujärjestelmälle. Koulu on kadottamassa asemaansa nuorten elämässä, eikä peruskoulu pysty enää tasaamaan kotien sosiaalisen taustan eroja.Eriytyminen näkyy jo varhaisessa vaiheessa, kuten viime viikolla julkistettu neljäsluokkalaisten taitoja mittaava Timss-tutkimus osoitti. Osaamiserot ovat osin syntyneet jo ennen koulunkäynnin alkua. Tämä korostaa kotien ja varhaiskasvatuksen ja merkitystä. Asenteet ja roolimallit vaikuttavat opiskelumotivaatioon.