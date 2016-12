Tulevaisuutta voi kuvata, vaikka ei yritä ennustaa

Pääkirjoitus

Itsenäisyys­päivän

Nykylukijan

Kirja

Jotain

Jälkikäteen

Mitä

alla käsiin sattui paksu kirja, jonka nimi oli ytimekäs: Suomi 2017. Kiinnostavaksi teoksen tekee, että se on jo vuosia vanha.Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi, sinivalkoisen pääoman vahva linnake, täytti vuonna 1990 sata vuotta. Yhtiö päätti teettää sen kunniaksi komean juhlakirjan. Nimi oli eräänlainen sanaleikki: Suomi viittasi sekä yhtiöön että sen kotimaahan, vuosiluku 2017 puolestaan itsenäisyyden satavuotisjuhlaan, johon vielä tuolloin liittyi mielikuva kaukaisesta tulevaisuudesta.Kirjassa kolmisenkymmentä tiedemaailman nimekästä edustajaa kuvasi suomalaisen yhteiskunnan tilaa ja näkymiä. Seitsemänsataa­sivuisen opuksen toimitti sosiaali­politiikan professori Olavi Riihinen.ensimmäinen ajatus on, että vakuutusyhtiöllä oli huonoa tuuria. Tarkoitus oli katsoa yli neljännesvuosisadan päähän, mutta kulman takana odottivatkin lama, pankkikriisi, Neuvostoliiton romahtaminen, EU-jäsenyys ja Nokian nousukiito. Ne yllättivät monet.Jos samanniminen kirja olisi tehty vaikkapa vuonna 1997, tapahtumat olisivat ehtineet mukaan. Matka­puhelimet ja komissaarit mainittaisiin näkyvästi. Naapurissa sijaitsevan metropolin nimi olisi jälleen Pietari ja Suomesta etelään sijaitsisi itsenäinen Viro. Internet ilmiöineen olisi vahvemmin esillä.ei kuitenkaan aikoinaan pyrkinyt olemaan tulevaisuudentutkimusta, eikä se yrittänyt tehdä tarkkoja ennusteita tulevasta. Ja kun tarkemmin lukee, kirjoittajien kuvaus Suomen polusta 1990-luvun alkuun ja mahdollisista reiteistä eteenpäin ei olekaan niin pahasti pielessä.Tutkijat pystyivät jo silloin kuvaamaan, miten kansainvälistyminen vaikuttaa pieneen maahan ja sen elinkeinoelämään. Kaupungistuneen ja keskiluokkaistuneen suomalaisen arki välittyy taulukoista ja numerosarjoista. Ympäristönäkökulman korostuminen eli ”ekologinen imperatiivi” on mukana, ja ilmastonmuutoksen merkitys poliittisena kysymyksenä osataan ennakoida.Mitä tarkemmin kirjaa lukee, sitä paremmin palautuu usko tieteen kykyyn tulkita ja ymmärtää ympäröivää maailmaa. Yllätykset ovat yllätyksiä, mutta pitkät kehityslinjat eivät tule tyhjästä.Jos samanlainen kirja ilmestyisi nyt, sen nimi olisi Suomi 2043. Mikäli tieteentekijöiden osumatarkkuus olisi nyt yhtä hyvä, voisimme luottavaisina valmistautua tulevaan.tekstistä kuitenkin puuttuu. Kun vertaa kirjoittajien viileän analyyttistä tyyliä nykyisiin arkisiin keskusteluihin, suurin ero on tunne­akselissa. Nykyihminen pöyristyy, heittäytyy mukaan kohuihin, etsii väärää mieltä olevia kiivaasti ja hakeutuu samanmielisten seuraan.Tai ehkä tämäkin ajatus sisältyy Riihisen jälkisanoihin: ”Mutta tuo tietoyhteiskunta ei ensi sijassa ole filosofisen rauhan ja mietiskelyn kehto; se on pikemmin kilpailun tyyssija.”Lause viittaa talouden uudistumispaineisiin, mutta se sopii kuvaamaan myös yksittäisten ihmisten käyttäytymistä.Kaikkihan me perustamme käsityksemme parhaaseen saatavilla olevaan tietoon, mutta jostain syystä omia päätöksiämme ohjaavat myös ennakkoluulot, lähiympäristön paine ja epäonnistumisen pelko.kirjoitettuna historia antaa tapahtumista usein lukijalle liian suoraviivaisen kuvan. Siksi historiantutkijat muistuttavat mielellään kahdesta asiasta: valinnoista ja sattumasta.Asiat eivät aina tapahdu vääjäämättömästi, vaan on kohtia, joissa täytyy valita tuleva reitti.Sattuma puolestaan muuttaa hyvätkin suunnitelmat. Siksi pitää osata sopeutua ja tarttua avautuvaan tilaisuuteen.muuten tapahtui juhlakirjan julkaisseelle Suomi-yhtiölle?Finanssimaailman uudelleenjärjestelyissä se oli välillä pelin kohde ja välillä pelaaja, joka vaikutti keskeisesti vakuutusyhtiö Pohjolan myyntiin osuuspankeille ja nykyisen OP-ryhmän muodostumiseen.Yhtiö ei ole enää vuosiin myynyt uusia vakuutuksia. Viimeiset kymmenen vuotta Suomi-yhtiö on ollut alasajovaiheessa. Loppusuora on ollut asiakkaille hyvin kannattava.Ensi vuodenvaihteessa Suomi-yhtiö luovuttanee viimeisen vakuutuskantansa eli yksilölliset eläke­vakuutukset OP-Henkivakuutukselle. Sen jälkeen Suomi-yhtiön toiminta voidaan lopettaa.Se tuskin tuli yhtiön päättäjien mieleen, kun he antoivat juhlakirjalle nimeksi Suomi 2017.