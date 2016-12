Annetaan valta esikoululaisille

Pääkirjoitus

valta olisi esi­koululaisilla, maailma olisi aika täydellinen.Helsinkiläisessä esikoulussa kuusivuotiaille järjestettiin leikkimieliset presidentinvaalit, joissa jokainen ehdokas antoi vaalilupauksia.Niiden perusteella voi sanoa, että lapsilla on sydän paikallaan.korostuvat ympäristön tila, maailmanrauha ja eläinten hyvinvointi.“Lupaan, että maailma olisi hyvässä kunnossa ja että kaikki eläimet saisivat ruokaa. Lupaan, että lapset saisivat palkkaa koulusta”, yksi kirjoitti.“Ei kaadeta metsiä”, kirjoitti toinen.“Lihaeläimiä ei syödä, ketään ei kiusata, Suomeen ei tule sotaa, köyhät saisivat pankista rahaa, ketään ei tapettaisi”, lupasivat muut ehdokkaat.korostui myös, kun kakkosluokkalaiset kävivät vierailulla eduskunnassa.Lasten kyselytunnilla tiukkoihin kysymyksiin oli vastaamassa kaksi kansanedustajaa.“Mitä voidaan tehdä, ettei maailmassa olisi sotia? Jos Suomen tulee sota, mitä silloin voidaan tehdä? Mitä Suomi voisi tehdä, että sota Syyriassa loppuisi?” lapset tivasivat.Lapset altistuvat väistämättä Syyrian sodalle­. Siitä kerrotaan laajasti tiedotusvälineissä, ja vanhemmatkin puhuvat asiasta.tuntuu olevan vaikeaa ymmärtää, että Syyrian sota on kaukana.Kun tulee luvattua lapsille, ettei Suomeen tule enää sotaa, jää asia kaihertamaan mieltä.Suomi on ollut pian vuosisadan itsenäinen, eikä meitä uhkaa kukaan tai mikään. Eihän? Vanhemmilla ei ole ­oikein ketään, jolta saisi rauhoittavan vastauksen.Sodan mahdollisuuteen ei uskonut sarajevolainen Nada Martinovićkaan, kun hän oli peilin edessä laittamassa huulipunaa keväällä 1992. Ulkoa alkoi kuulua tulitusta.”En olisi ikinä uskonut, että sota ­alkaa”, hän kertoi (HS 4.12.) keväästä 1992. Tuolloin puhkesivat taistelut Sarajevossa.jälkeen äärinationalismi ja populismi ovat Euroopassa vuosi vuodelta vahvistuneet. Vihapuhe ja rasismi ovat ujuttautuneet politiikkaan, kielenkäyttöön ja arkipäivään.Toivottavasti nykyiset esikoululaiset muistavat leikkivaaleissa antamansa lupaukset vielä aikuisinakin.