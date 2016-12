Pääkirjoitus

ulko­ministeri John Kerry oli selvästi miettinyt tarkkaan, mitä hän sanoisi viimeisessä lehdistötilaisuudessaan Naton päämajassa Brysselissä.”Uskon, että lopussa terve järki voittaa”, Kerry sanoi tiistai-iltana puoli­tyhjässä kokoushuoneessa.Kerry sanoi paljon muutakin, mutta tuossa taisi tiivistyä maailmankatsomus, jonka eteen hän on ulkoministerinä tehnyt käsittämättömän määrän työtä vajaassa neljässä vuodessa.Sunnuntaina 74 vuotta täyttävä Kerry on lähestulkoon asunut lentokoneessa Washingtonin ja erityisesti Lähi-idän ja Euroopan pääkaupunkien välissä.Kun yksi Venäjän kanssa Syyriaan neuvoteltu tulitauko romahti, Kerry lensi heti jonnekin neuvottelemaan venäläisen virkaveljensä Sergei Lavrovin kanssa seuraavasta tulitauosta – ja jatkoi edelleen, kun sekin romahti.Kerry sai niskaansa konservatiivien pilkkaa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Pilkka ei tauonnut silloinkaan, kun Kerry antoi ratkaisevan panoksen sopimukselle Iranin ydinohjelman kansainvälisestä valvonnasta.Arvostelijat syyttävät Kerryä naiiviksi. Ystävällisemmin arvioiden hän on eräänlainen murheellisen hahmon sankari, jossa on ehkä hieman idealistin vikaa.Vietnamin sodassa 1960-luvulla useita kunniamerkkejä saanut Kerry muuttui siviilissä vaikutusvaltaiseksi sodan vastustajaksi ja löysi sitä kautta tiensä politiikkaan., miten Kerryn ja hänen esimiehensä presidentti Barack Obaman tekemisiä myöhemmin arvioidaan, on aika paljon kiinni siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kerry ei selvästikään odota, että terveen järjen voitosta tulisi helppo.Brysselissä hän kuvasi, miten viha yhdessä aluevaatimusten kanssa – sekoitettuna talouden vastoinkäymisiin ja nationalismiin – voi olla tuhoisa yhdistelmä, joka myrkyttää kokonaisia valtioita ja maanosia ja joka voi levitä nopeasti hallitsemattomaksi.Hän puhui toisen maailmansodan maailmasta, jonka raunioille Nato syntyi. Yhteyttä nykyisiin uhkakuviin ei tarvinnut erikseen korostaa.Tiedotustilaisuuden lopuksi Kerry oli optimisti. Hän sanoi olevansa vakuuttunut, että harkinnan jälkeen Donald Trumpin hallinto tekee maailman kannalta oikeita johtopäätöksiä.Se kuulosti lähinnä vetoomukselta mieheltä, joka kaikesta huolimatta ha­luaa uskoa terveeseen järkeen.