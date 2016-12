Onko 5 000 euroa vuodessa liikaa pikkulapsen harrastuksesta?

Pääkirjoitus

ovat usein kysyneet, miksi emme lähde talvilomalla Thaimaahan tai muuhun lämpimään kohteeseen. Yhtä usein olen vastannut, että matka jää tekemättä niin kauan kuin teidän harrastusmaksunne eivät pienene. Ja eiväthän ne pienene.Seuramaksut, lisenssit, varusteet, turnausmatkat ja muut kulut kiitävät yhä kalliimmiksi. Jos harrastajia on perheessä useita, kokonaiskulut voivat kasvaa hurjiin summiin, ja lajien ulkopuoliset reissut jäävät vähiin.kulttuuriministeriön kaksi vuotta sitten teettämän tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten kilpaurheilu kallistui vuosikymmenessä jopa kaksin- tai kolminkertaiseksi. Harrasteliikunnan hinta kasvoi maltillisemmin. Suunta vaikuttaa edelleen samalta.Meillä esimerkiksi D-ikäluokan pojan jalkapalloon kuluu selvästi yli kaksituhatta euroa vuodessa, mikä ei edes ole pahimmasta päästä pääkaupunkiseudun futiksessa. Salibandysta saa pulittaa suunnilleen saman verran. Jääkiekko olisi selvästi kalliimpaa. Toisen lajin lopettaminen tai siirtyminen siinä höntsäilytasolle tulee vääjäämättä vastaan jossain vaiheessa.Tuttavan tyttären joukkuevoimistelu maksoi D-ikäisenä viitisen tonnia vuodessa, nyt useamman tonnin enemmän. Toisen tutun seitsemänvuotias tytär harrastaa taitoluistelua, jossa vuosikulut ovat myös viidentuhannen euron luokkaa. Siis seitsemänvuotiaalla! Entäpä ratsastus – pelkkä lajin mainitseminen aiheuttaa kukkarolle kuolinkouristuksia.lapsuudessani pikkukunnassa Etelä-Pohjanmaalla oli vain muutama vaihtoehto vakavaksi liikuntaharrastukseksi: pesäpallo, jalkapallo tai paini. Vähän mutta halpaa. Koulussa opetusohjelma talloi vuodesta toiseen samaa rataa: hiihto, paini, pesäpallo, yleisurheilu, jalkapallo, suunnistus, lentopallo, hiihto.Kateeksi käy nykynuoriso, jolla on, mistä valita. Koulussakin pääsee nyt tutustumaan monipuolisesti eri lajeihin. Toivoa sopisi, että niitä olisi myös mahdollista harrastaa tosissaan.Hinnoista valittaminen on tietenkin hyväosaisen kitinää. Monessa perheessä useiden tuhansien eurojen vuosimaksu torppaa harrastuksen aloittamisen tai jatkamisen. Se on sääli, sillä liikunnasta on elämässä paljon hyötyä ja iloa. Samalla moni jarilitmanen, patriklaine ja kiirakorpi voi jäädä löytymättä.