Soinin profetia voi toteutua: Italia menettää ohjattavuutensa

on aina moitittu siitä, etteivät he näe etukäteen suuria murroksia ja kriisejä. Moni kyllä ennustaa niitäkin. Ongelma on ajoitus. Varoituksen arvo on vähäinen, jos ei pysty kertomaan, tuleeko kriisi nyt vai kymmenen vuoden päästä.Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini oli puolueen oppositioaikoina melkoinen ennustaja. Tosin häneen pätee se, mitä taloustutkijoista on murjaistu: he näkivät kolmesta viime kriisistä viisi oikein. Synkillä ennusteilla noustaan valtiomiehiksi, mutta pieleen menneet ennusteet unohdetaan, minkä vuoksi ennusteita tehdään isolla pensselillä ja mustalla värillä.Mutta kun aikakriteeriä väljennetään, voi hyvinkin käydä niin kuin ennustetaan. Jos komeetta ei sittenkään tuhonnut maapalloa vuonna 1900, ehkä ennusteessa puhuttiinkin vuodesta 2000. Tai vuodesta 2100.Soini maalasi vuonna 2011 juuri eduskuntavaalien alla sellaisen maiseman, jossa ­Espanja ja Portugali vetävät Italian velkakriisiin.Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä Espanjan bruttokansantuote kasvoi vuoden takaisesta yli kolme prosenttia. Vaikka työttömyysaste on edelleen korkea, maa on tehnyt ison muutoksen kurssiinsa. Selvästi parantunut kilpailukyky on sulattanut työttömyysastetta kahdeksan prosenttiyksikköä hurjimmista runsaan kolmen vuoden takaisista lukemista.talia on kyllä nyt vaarassa. Mutta ei tullut komeetta vuonna 2011 – voi tulla koomikko vuonna 2016.Italia on euroalueen iso ja heikko lenkki. Vuonna 2011 pelättiin Kreikan velkakriisiä ja euron kestävyyttä. Jälkikäteen näkee, että vaikka pelko euro­alueen kohtalosta oli suuri, Kreikka on niin pieni talous ja etäällä euroalueen sydänmaista, että vaara oli pieni. Kyse oli siitä, leviävätkö Kreikan ongelmat pankkisektorissa seismisinä järistyksinä laajemmalle.Italia on eri maata. Italia on kolmanneksi suurin euromaa ja väkevä yhdistelmä sekä kroonisia että akuutteja vaivoja. Italian kasvu on ollut nollan tuntumassa viitisentoista vuotta. Tuottavuuden kasvu on ollut samoissa pyöreissä lukemissa vielä kauemmin.Toisin kuin Espanjassa, Italiassa politiikka ei ole korjannut kurssia. Kun uudistuksilla ei ole haluttu keikuttaa omaa venettä, on eletty velaksi. Italialla on velkaa summa, ­joka vastaa 133:a prosenttia bruttokansantuotteesta.talian pankkien taseissa on noin 360 miljardin euron arvosta järjestämättömiä luottoja. Maan pankit ovat ostaneet suuren osan Italian velkapapereista. Yksi val­tion kanssa velkapapereiden avulla yhteiseen kohtaloon naitettu pankki on Banca Monte dei Paschi – ja se suuntaa kohti kuilua ja tarvitsee hätäapua.Päälle tulee poliittinen kriisi. Pääministeri Matteo Renzi sitoi oman kohtalonsa ­perustuslain muutoksen läpimenoon kansanäänestyksessä. Kun uudistus kaatui, ­Renzi ilmoitti eroavansa. Renzin peli muistuttaa Britannian entisen pääministerin ­David Cameronin peliä: hänkin haki itselleen parempaa kättä kansanäänestyksellä mutta päätyi tekemään karhunpalveluksen kansakunnalleen.Italian poliittinen kriisi voi halvaannuttaa politiikan pitkäksi aikaa. Entisen koomikon Beppe Grillon johtama Viiden tähden liike on nousussa. Se ei tarjoa ratkaisuja mutta ei kaipaa valtaakaan: korjaukset olisivat kivuliaita, ja valta pakottaisi vastuuseen. Grillon paineessa muutkin puolueet ajautunevat huutokauppaan siitä, kuka tarjoaa äänestäjille eniten hyvää ja maalle vähiten muutosta. Soinin profetia voi toteutua. Kyllä Soini tietää – tosin hänellä olisi oikein kolme kriisimaata yhdestä.