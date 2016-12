Kun vauva on syntynyt, ilosanoman kertoo Facebook

Pääkirjoitus

Oon­neeeaa!!!! Onnea koko perheelle! Voi onnea, voi ihanuutta!Kun vauva on syntynyt, Facebook-päivitys saa nopeasti peräänsä pitkän rimpsun onnitteluja ja sydämiä. Mikään uutinen ei ole niin iloinen kuin toivotun lapsen syntymä.Ja niin se on aina ollut.Facebookia, siis vielä kymmenkunta vuotta sitten, äidit ja isät lähettivät synnytyslaitokselta tekstiviestejä.Suomalaiset kertovat lapsensa syn­tymästä yhä mielellään myös sanoma­lehdessä. Hollannissa ja Saksassa vanhemmat lähettävät lähipiirille painetut kortit. Italiassa taas kotitalon oveen laitetaan kukkakranssi ja tieto uudesta asukkaasta.Elli-mummuni syntyi 112 vuotta sitten, hänen isänsä kertoi perheenlisäyksestä vanhemmilleen ja sisaruk­silleen naapuripitäjään kirjeitse.Kangasalla Lokakuun 17 päiv 1904Rakkaat vanhempani ja sisaret ja veljetnyt tervehdän teitä tällä pienellä kirjelläni kun en ultu kätellä ja saan täten ilmoittaa että on voitu hyvin ja meille synty pikku tyttö 9 päivä tätä kuuta ja eilen ristittiin annettiin nimi Elli Maria. Mikkolan hal­tiat olivat kummina.pyytä teitä kaikkia tulemaan pyhäinpäiväksi tänne kattomaan meittiä ja pikku Elliä olkai hyvät ja täyttäkäi minun nöyrä pyyntöni ja kaikki on mennyt hyvin äiti on terve jonka etestä tulee kiittää jumalaa että on antanut onnea ja menestystä.hyvästi nyt ja jääkää jumalan haltuun.Kunnioituksella J H Kaukolanäkee, että Juha Henrik Kaukola ei ollut käynyt koulua montakaan vuotta. Hän oli silti pannut ilmoitukseen esikoisensa syntymästä parastaan: käsiala on tasaista, suorastaan kaunista, ja kirjeestä huokuu sama onni ja kiitollisuus kuin yli sata vuotta myöhemmin kirjoitetuista viesteistä.Maailman tunnetuin vauvauutinen taitaa lukea Raamatussa. Kristittyjen pyhän kirjan mukaan tieto Jeesuksen syntymästä kiiri kahta tietä. Enkeli kertoi siitä paimenille, ja itämaan viisaat miehet osasivat seimen äärelle oudon valo­ilmiön, Betlehemin tähden, johdatta­mina.Kukin liittää jouluun omat merkityksensä. Maallistunut ihminen voi jouluna louhia tiensä ostos-, ruuanlaitto- ja siivouskiireen läpi ja liittyä iloon, jonka uuden pienen ihmisen syntymä tuo.