Ensi keväänä tarvitaan Kunniakansalaisia

marras­kuussa Radio Suomen Ihan pihalla -ohjelmassa haasta­teltavana. Toimittaja Olga Ketonen kysyi muun muassa ensi kevään kunta­vaaleista.Arvelin, että puolueilla olisi ­suuria vaikeuksia saada vaaleihin ehdokkaita, koska seuraavalla valtuustokaudella huomattava osa kuntien nykyisistä tehtävistä siirtyy tekeillä olevalle väliportaan hallinnolle.toimittaja Pekka Remes kuunteli autoradiosta haastattelua ja antoi siitä heti sähkö­postilla palautetta. Remes muistutti viestissään, miten tärkeitä tehtäviä valtuustoille jää hallintouudistuksen jälkeenkin.”Kunnille jäävät ’koot’ eli kaavoitus, kulttuuri, koulutus, kunta­laisten hyvinvointi ja kunnan elinvoima. Näistä kaavoitus ja pitkälti koulutuskin vaikuttavat kaikkien kuntalaisten arkipäivään. Ja kaavoitus jos mikä synnyttää intohimoja: kaavoitetaanko naapuriin ihan ­oikeasti teollisuusalue ja vanhusten hoivakoti, entä mihin ihmeeseen rakennetaan uusi katuverkko. Valtuusto keskustelee ja lehden ylei­sönosasto täyttyy.””Koulutus ja varsinkin koulujen rakentaminen ja lakkauttaminen kiinnostavat lapsiperheitä. Urheiluseurat seuraavat tarkkana, miten kuntien apurahat ja salivuorot jaetaan. Tekeekö kunta hiihtoladut omana työnä vai teetetäänkö ladut ostopalveluna urheiluseuralla vai luotetaanko siihen, että hiihtäjät tekevät itse latunsa.””Entä kirjastot. Siirrytäänkö itsepalvelukirjastoihin vai lakkautetaanko kirjastot kokonaan. Kunnille jää siis edelleen kuntalaisten kannalta merkittäviä asioita.”Pekka Remes kertoi seuranneensa valtuustotyötä paikallislehden toimittajana 26 vuotta. Nykyisin hän kirjoittaa Turun, Liedon ja Ruskon valtuustojen istunnoista.Ei ole mitään syytä epäillä kokeneen kollegan antamaa todistusta. Valtuustolle jää yllin kyllin teke­mistä, joten 9. päivänä huhtikuuta pidettävät kuntavaalit ovat tärkeä tapahtuma.on siis aikaa neljä kuukautta, mutta niistä puhutaan julkisuudessa vähän.Puolueet virittelevät koneistojaan ja hankkivat ehdokkaita. Hankinta-aikaa on jäljellä vielä parisen kuukautta: ehdokkaat on asetettava helmikuun loppuun mennessä.Värvääjät myöntävät, että ehdokkaiden hankinta sujuu nihkeästi. Jos ihmeitä ei tapahdu, puolueiden ehdokasmäärät vähenevät.Viime kuntavaaleissa ehdokkaita oli 37 125. On hyvä saavutus, jos keväällä on tarjolla 30 000 ehdo­kasta.vähenemiseen vaikut­tavat muun muassa kunta­liitokset. Kuntia on yhdistetty toisiinsa, ja uusia valtuutettuja valitaan vähemmän kuin ennen.Värvääjät ovat havainneet muitakin syitä ehdokaskatoon. Monia hirvittää tulevan valtuustotyön määrä ja edessä olevien päätösten vaikeus. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus eli sote mul­listaa val­tion ja kuntien väliset suhteet, ja uudet valtuutetut joutuvat tekemään soten vaatimia päätöksiä.Moni on perustellut kieltäytymistään sillä, ettei halua ryhtyä neljäksi vuodeksi siihen sähköpostirumbaan ja sosiaalisen median kärvennykseen, jota valtuutetun työ tuo mukanaan.Ennen riitti, kun osallistui valtuuston kokouksiin ja kävi tilaisuuksissa kertomassa valtuuston päätöksistä. Nykyisin valtuutetun pitää olla valmis yöllä ja päivällä selittämään kunta-asioita. Nettikeskusteluissa ei tunnetusti anneta armoa.kuntavaaleissa valtakunnal­linen äänestysprosentti oli 58,3. Tulevissa vaaleissa voi olla vaikeaa päästä yli viidenkymmenen prosentin, jos ehdokasmäärä romahtaa.Äänestäjät eivät kiinnostu vaa­leista, jos ehdokkaita on kovin ­vähän tai nämä eivät jaksa olla liik­keellä ennen vaaleja.Juuri kuntavaaleissa ehdokkaat ovat kaiken a ja o. He antavat kasvot puolueille ja tekevät pääosan vaalityöstä.Siksi pitää kannustaa ehdokkuutta harkitsevia: lähtekää rohkeasti ­ehdolle. Ja heti perään on syytä esittää vetoomus myös äänestäjille: antakaa arvoa ehdokkaillemme.Jokainen ehdokas ansaitsee Kunniakansalaisen tittelin. Keitä me sitten äänestäisimme, jos heitä ei olisi?