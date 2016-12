Liberaalin demokratian alamäki jyrkkenee

Pääkirjoitus

kaaduttua ja Neuvosto­liiton luhis­tuttua elimme liberaalin demo­kratian, markkina­talouden ja globalisaation kukoistusaikaa. Nuo aatteet näyttivät lopullisesti voittaneen ideo­lo­gioiden välisen kilpailun, joka oli tehnyt 1900-luvusta maailman­historian verisimmän vuosisadan.Näiden aatteiden voittokulku jäi kuitenkin lyhyeksi. Päättyvän vuoden tapahtumat ovat antaneet tyrmäysiskun aatteiden mukanaan tuomalle optimismille.ja siihen liittyvien vastenmielisten ilmiöiden menestys huipentui Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, jotka kuuluivat historian likaisimpiin.Donald Trump loputtomine valheineen sekä naisten, vähemmistöjen ja vammaisten pilkkaamisineen ylitti kaikki mahdolliset sivistyneen käytöksen rajat. Ei ole ihme, että brittilehti The Financial Times ­julkaisi kolumnin, jossa neuvottiin, kuinka lapsille pitäisi kertoa ­Trumpin törkeistä puheista.Trumpin valmistautuminen virkaansa ei ole juuri hälventänyt ­epäilyksiä hänen kyvystään hoitaa maailman vaikutusvaltaisimman ihmisen tehtävää. Hallinnon virkojen täyttö on ollut kaaosmaista. Va­lituiksi on tullut paljon kokemattomia, osin äärioikeistolaisia ih­misiä.populistiset ja äärioikeistolaiset liikkeet ja puolueet ovat menestyneet. Mehevin voitto saatiin Britanniassa, kun maa päätti kansanäänestyksessä erota EU:sta.Britannian äänestyksen tulos oli rankka takaisku EU:lle ja integraa­tion syventämisen kannattajille. Unioni vaikuttaa muutenkin kovin hengettömältä ja voimattomalta. Esimerkiksi Syyrian tapahtumista se on ollut sivussa. Maahanmuuttokriisissä EU on Turkin panttivankina.Italian kansanäänestyksen tulos oli tappio Italian hallitukselle ja EU:lle. Pankkikriisin ja eurokriisin uhka väijyy nurkan takana.EU:n kannalta on ehkä nöyryyttävintä se, että Puola ja Unkari vastustavat avoimesti unionin perusarvoja, jotka ne hyväksyivät jäseniksi tullessaan. Unionin budjetista eli siis muiden jäsenmaiden veronmaksajien lompakoista tulevat tukimiljardit kyllä kelpaavat.EU:ssa tapahtuu tuskin mitään ennen kuin ensi vuonna pidettävät Saksan, Ranskan, Hollannin ja Itävallan vaalit on pidetty. Näissä kaikissa ennakoidaan populististen ja äärioikeistolaisten puolueiden menestystä.Ranskassa Kansallisen rintaman presidenttiehdokkaan Marine Le Penin uskotaan pääsevän toiselle kierrokselle ja kamppailevan tiukasti presidentinvirasta. Saksaan on ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen syntynyt kristillis-demokraattien oikealle puolelle merkittävä, osavaltiovaaleissa jo menestynyt puolue. Sekä Saksan että Ranskan puolueet ovat Venäjä-myönteisiä ja hyväksyvät Venäjän toimet Ukrainassa ja Krimillä.nationalismin nousuun liittyy protektionismin lisääntyminen. Vapaakauppa on vastatuulessa. Trump hyökkäsi rajusti Yhdysvaltain tekemiä ja ­vireillä olevia vapaakauppasopi­muksia vastaan ja ehti jo haudata pitkälle neuvotellun Tyynenmeren alueen sopimuksen. Samaan hautaan taisivat mennä EU:n ja Yhdysvaltain väliset kauppaneuvottelut.Kasvava protektionismi ruokkii itseään ja on jo johtanut maailmankaupan ja -talouden kasvun hidastumiseen. Lieneekö kukaan kertonut Trumpille, että Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt suojatullien asettaminen syvensi ja pidensi 1930-luvun pula-aikaa maailmassa?ja ihmisoikeuksien alamäkeen sekä populismin ja äärioikeiston nousuun liittyy vahvojen johtajien kaipuu. Tämä tuo ikävällä tavalla mieleen maailmansotien välisen ajan, jolloin valtio toisensa jälkeen sortui autoritäärisiin johtajiin tai ajautui diktatuuriin.Kehitys Venäjällä ja nyt Yhdys­valloissa on mennyt tähän suuntaan. Kiina ei ole poikkeus: jo entuudestaan vahva johtaja Xi Jinping korotti itsensä äskettäin kommunistisen puolueen ”ydinjohtajaksi”.Samaan suuntaan on menty niin Intiassa, Turkissa, Filippiineillä, Thaimaassa kuin Etelä-Afrikassakin.On syvästi murheellista, että 1990-luvun optimismi on nyt vaih­tunut asevarustelun kiihtymiseen. Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina ovat kärjessä. Trump vaatii myös Naton muita jäsenmaita sekä Japania ja Etelä-Koreaa lisäämään sotilasmenojaan. Toiveet paremmasta kehityksestä ovat nyt pohjamudissa.