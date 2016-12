Ei saa tehdä, jos kaikki eivät osaa

Pääkirjoitus

Tuli

Myyjä

Rautakaupan

Toinen

Mutta

déjà-vu. Piti miettiä, mistä tilanne on tuttu. Sitten välähti: tämähän on jonkinlainen holhousvaltion versio Speden rautakauppasketsistä.Oli tehtävä pienehkö ja maallikolle sallittu sähkötyö kotona. Oli liitettävä pari johtoa toisiinsa ja eristettävä liitos. Menin suureen rautakauppaan. Hyllyjen välistä löytyi myyjä. Kerroin, mitä aion tehdä ja mitä siinä työssä voisin tarvita: ehkä kutistesukkaa, geelijatkosta tai hartsilaatikkoa.vastasi: ”Me ei voida auttaa noissa sähköhommissa asiakkaita.” Tajusin, että kauppa haluaa kauas sähköiskujen ­aiheuttamista korvausvastuista.Pyysin, että myyjä silti jotenkin vinkkaisi, mistä päin hehtaarihallia lähtisin tarvitsemiani osia hakemaan. ”Ei me varmaan voida”, myyjä aprikoi ja meni kysymään, mitä tehdä.Myyjä palasi hetken päästä paperilappu kädessään. Lappuun oli kirjoitettu muutaman kilometrin päässä olevan sähkötarvikekaupan nimi ja sen osoite. ”Tuolta kannattaa kysyä.” Menin, kysyin ja sain kaikki tarvikkeeni. Remontissa kului suurin piirtein sama aika kuin olisi mennyt sähkömiehelle soittaessa.linjaa oli vaikea ymmärtää siksikin, että myyjän takana oli rivi moottorisahoja. Kun muutama vuosi sitten ostin samasta kaupasta sellaisen, sain neuvontaa. Minulle ei tosin tuputettu mitään suojavarusteita.Kaupan menettely ei perustunut lakeihin vaan ylivarovaiseen tulkintaan niistä. Toiminta muistutti irlantilaista ehkäisyneuvontaa: jos ei kerrota, miten homma hoidetaan turvallisesti, ihmiset eivät puuhaan ala.Kyllä alkavat. Ilman neuvoja tulee suu­remmalla todennäköisyydellä vahinkoja.vaihtoehto on, että kauppa tekee yhteistyötä sähköalan yritysten kanssa. Tekemäni pikkuremontin hinta olisi todennäköisesti kymmenkertaistunut, jos olisin teettänyt sen sähkömiehellä.Suomalaisen holhousvaltion tuotteeksi havaitsee helposti alkoholipolitiikan, koska se luo ratkaisuja, joista osa ei näytä täysijärkisille tarkoitetuilta.ei holhousvaltio näköjään aina valtiotakaan tarvitse. Käytännöillään yhteiskunta luo kouluissa, kaduilla ja kaupoissa – tahallaan tai tahtomattaan – latistavia ”ylärajoja”, joilla yritetään suojella heikoimpia.Kun kaikki eivät osaa tehdä, parempi on, jos kukaan ei tee.