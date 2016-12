Taloyhtiö on syytä valita harkitummin kuin aviopuoliso

Pääkirjoitus

nukahti suihkuun lattiakaivon päälle, ja loppu onkin kuin suoraan oikeuden pöytäkirjoista. Asuntoon tuli iso vesivahinko, ja korvaus­vastuusta riideltiin kaikissa oikeusasteissa. Lopuksi päädyttiin korkeimpaan oikeuteen (KKO), joka myönsi valitusluvan ja ratkaisi asian asunnon omistajan hyväksi.Tämä on vain yksi niistä lukuisista asunto-osakeyhtiöiden riidoista, jonka joutui ratkaisemaan Suomen korkein oikeusaste.tiedän tapauksen, jossa alakouluikäinen poikaporukka oli potkinut palloa taloyhtiön leikkipihalla, kun naapuri oli ilmestynyt parvekkeelleen kuvaamaan kännykällä poikien touhuja. Vanhemmille tultiin kertomaan asiasta, vaikka pojatkin jo hyvin tiesivät, mistä oli kyse: naapuri ei ollut koskaan sietänyt lasten mekkalaa leikkipihalla, ja lapset olivat saaneet huutia muutaman vuoden aikana lukuisia kertoja.Lopulta leikkipihalle ei enää uskallettu mennä. Leikkien kuvaaminen tapahtui ensimmäistä kertaa, ja se tuntui lapsista kummalliselta. Pojat kuitenkin ymmärsivät, että kyse oli siitä, että heidän puuhiaan yritettiin todistaa ei-sallituiksi.aina harmillista, jos joku kokee, ettei asuntokaupoissa maksetulle isolle summalle saa juuri sellaista vastinetta kuin kiinteistönvälittäjä on maalaillut. Taloyhtiön sisällä käydyt riidat ovat kuitenkin useimmissa tapauksissa aika omituisia, ja aikuisten täytyisi pystyä aina selvittämään asiat puhumalla.Asunto-osakeyhtiöiden riidat eivät kuitenkaan ole ihan pikkujuttu. Asunto on iso sijoitus taloudellisesti mutta myös henkisesti. Jokainen odottaa hankinnaltaan täydellisyyttä, usein myös vain ja ainoastaan omilla ehdoillaan.Taloyhtiöissä riidellään kuin huonossa avioliitossa – jääräpäisesti ja pienistäkin asioista loukkaantuen. Suuri osa kiistoista käydään naapureiden välillä, ja ne saattavat päättyä älyttömyyksiin. Syyt ärsyyntymiseen tuntuvat ulkopuolisesta naurettavilta, mutta kiukun keskiössä on tosi kyseessä: naapurissa soitetaan pianoa liian kovaa, puun oksa kurkottuu naapurin aidan yli ja kirkkaasti tuikkivat jouluvalot naapurin pihakuusessa häiritsevät nukkumista. Onhan näitä nähty.Riidat koskevat usein myös itse tehtyjä remontteja tai rahaa: jättikö tee se itse -mies kylpyhuoneen kaadot tekemättä, mihin vastiketta saa käyttää, rakennetaanko hissi tai onko parvekelasituksesta pakko maksaa, jos sitä ei halua?päät savuavat, asiallinen keskustelu tilanteesta ei enää onnistu. Kärpäsestä sukeutuu muheva riita, jossa maltti voi siirtyä seuraamaan tapahtumia katsomon puolelta.Yhä useammin viime vuosien aikana myös juristit ovat saaneet töitä. Käräjäoikeuksissa käsiteltiin vuonna 2014 yli tuhat asunto-osakeyhtiöihin liittyvää riitaa.taloyhtiöriitoja päätyy myös korkeimpaan oikeuteen, sillä asunto-osakeyhtiölaissa on paljon tulkinnanvaraisia kohtia.KKO käsitteli tänä vuonna suihkuepisodin lisäksi esimerkiksi riidan, jossa taloyhtiön yhtiökokous oli päättänyt kattaa pyykkituvan kustannukset vastikkeella eikä erillisellä maksulla. Tämä ei kaikille käynyt, ja kuvitelkaa, tämän kokoisia asioita ratkovat ylimmät oikeusoppineet!Kuinka paljon maalaisjärkeä olisi vaatinut sovitella asia taloyhtiön sisällä, yhdessä isännöitsijän kanssa? Sen sijaan ajauduttiin vuosia kestäneeseen oikeuskäsittelyyn, jonka aikana parkkipaikalle tullutta naapuria saattoi kehottaa pitämään tunkkinsa.Jos korkeimpaan mahdolliseen oikeuskäsittelyyn ajaudutaan, siitä on yritettävä löytää myös hyviä puolia: KKO julkaisee ennakkopäätöksinä kaikki ne ratkaisut, jotka mahdollistavat asunto-osakeyhtiölain soveltamisen samanlaisissa tapauksissa.Taloyhtiöiden riidat ovat niin moninaisia kuin vain ihmismieli voi keksiä, ja asunto-osakeyhtiölaki jää monissa tilanteessa tulkinnanvaraiseksi. Silloin joku on jo riidellyt sinun riitasi, ja voi vain toivoa sekä asianosaisten että suomalaisen ­oikeustajun vuoksi, että ennakkopäätös parhaimmillaan auttaa käsillä olevan kiistan ratkaisemisessa.on paikka, jossa me kaikki osakkaat opettelemme demokratiaa ja vuorovaikutus­taitoja.Parhaimmillaan taloyhtiö on mukava rapujuhlia ja ­talkoita järjestävä yhteisö, jossa naapurit auttavat toisiaan ja josta voi saada aivan uusia ystäviä.