Kaupunki on meidän

Pääkirjoitus

Se,

Viime vuosina

Olipa

joka piirtää ensimmäisen viivan, määrittelee keskustelun rajat.Periaatteessa suomalaisten kaupunkien kehityksen pitäisi olla kaupunkilaisten vallassa. Virkamiehet valmistelevat kaavaehdotuksia vaaleilla valittujen poliitikkojen laatimien tavoitteiden mukaisesti ja poliitikkojen ohjaamina.Käytännössä todellisuus on kuitenkin paljon yksiäänisempi. Esimerkiksi Helsingissä kaupunkisuunnitteluvirasto tuo lähes poikkeuksetta poliitikkojen päätettäväksi vain yhden esityksen kaava-alueen tulevaisuudesta.Jos poliitikot vaativat kaavoihin muutoksia, ne koskevat usein vain yksityiskohtia. Julkinen keskustelu kaupungin tulevaisuudesta näyttää jäävän virkamiesten asiantuntijavallan alle.tilanne on kuitenkin muuttunut, kun kaupunkiaktivistiryhmä Urban Helsinki on alkanut ruokkia kansalaiskeskustelua julkaisemalla kaupunkisuunnitteluviraston esityksiä haastavia varjokaavojaan.Urban Helsinki vaatii tiiviimpää kaupunkirakennetta, koska asukasmäärän lisääminen hillitsee asuntojen hinnannousua, lisää kaupungin eloisuutta ja kasvattaa liiketilojen kiinnostavuutta yrittäjien silmissä.Esimerkiksi suunnitteilla oleville ­Hakaniemen ja Sörnäisten ranta-alueille ryhmä kaavoittaisi uusia koteja ja työpaikkoja 7 500 ihmiselle. Kaupunkisuunnitteluvirasto ehdottaa 3 500:aa asukasta ja hotellia.Urban Helsingin tavoitteista mitä mieltä hyvänsä, vaihtoehtokaavat on helppo toivottaa tervetulleiksi. Ne pakottavat virkamiehet perustelemaan kantojaan, auttavat poliitikkoja ja kansalaisia hahmottamaan erilaisten valintojen seurauksia ja tuovat esiin kaupunkisuunnittelun poliittisuuden. Lisäksi vaihto­ehtokaavat siirtävät kaupunkisuunnittelukeskustelun painopistettä muutoksen vastaisesta ”nimbyilystä” parhaan mahdollisen tulevaisuuden pohtimiseen.Joissain kaavahankkeissa kaupunkisuunnitteluvirastokin on esitellyt useita aidosti vaihtoehtoisia tapoja kehittää kaava-alueita. Esimerkiksi Koskelan sairaala-aluetta kaavoitettaessa virkamiehet hahmottelivat kansalaiskeskustelun pohjaksi neljä toisistaan poikkeavaa mallia mahdollisista kehityssuunnista.Vastuu tavan yleistymisestä on niillä, jotka nykyjärjestelmän ovat luoneetkin: virkamiesten pomoilla, siis meidän valitsemillamme poliitikoilla.