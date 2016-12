Kasvun hedelmät eivät jakaudu tasan

Pääkirjoitus

elämäntavat syövät monessa maassa osan siitä edusta, jonka lääketieteen kehitys tuo elinajanodotteen kasvuun. ­Talouskasvu on nostanut elintasoa, mutta silläkin on varjo­puolensa. Syöpäkuolemat vähenevät, mutta viina, ylipaino ja saasteet tappavat entiseen tahtiin, paikoin jopa aiempaa enemmän. Kun elinvuodet vähentyvät tällä tavoin, vähentyminen osuu ­johonkin ihmisryhmään enemmän kuin toiseen.Tuoreet tiedot Yhdysvalloista kertovat, että amerikkalaisten syntymän hetkelle määritetty elinajanodote laski viime vuonna ensimmäistä kertaa tuhoisimman aids-vuoden 1993 jälkeen.Vuoden 1993 jälkeen elinajanodote nousi melko tasaisesti aina vuoteen 2014 saakka. Tuon vuoden lukema, 78,9 vuotta, laski 78,8:aan vuonna 2015.Teollisuusmaissa on totuttu siihen, että ihmiset elävät yhä vanhemmiksi. Yhdys­valtain käänne on poikkeuksellinen. Toisin kuin vuonna 1993, käänteelle ei myöskään ole selvää selitystä.Tilannetta on tulkittu kahdella tavalla. Yhden vuoden kasvaneissa kuolleisuus­lukemissa voi ­olla sattumanvaraisuutta – esimerkiksi äkäisiä flunssa-aaltoja –, minkä vuoksi asia ei ole hälyttävä. Toisen tulkinnan mukaan poikkeus voi ­olla uuden suunnan alku, joten syytä muutokseen kannattaa alkaa heti etsiä.Jälkimmäinen tulkinta saa voimaa siitä, että Yhdysvalloissa kuolemantapausten ­kasvu osui erityisesti alle 65-vuotiaisiin. Poikkeuksen kes­­kiössä ovat keski-ikäiset ­amerikkalaiset ja heidän sydän- sekä verisuonitautinsa.hdysvalloissa ruokailutottumukset kulkevat yhtä jalkaa sosioekonomisten ­seikkojen kanssa. Kärjistettynä tämä ­tarkoittaa sitä, että pienipalkkaiset syövät roskaruokaa. Maailman terveys­­järjestö WHO on seurannut ihmisten kilojen kertymää. Vuonna 2014 jo yli kolmasosa Yhdysvaltain väestöstä oli runsaasti ylipainoisia.Osuus on kasvanut edellisestä, vuonna 2010 tehdystä punnituksesta, jolloin 31 prosentilla väestöstä painoindeksi oli 30 tai enemmän. Yhdysvallat on raskaan sarjan ­ykkönen teollisuusmaiden kisassa. Suomessa tähän kategoriaan kuului vuonna 2014 joka viides – joukko kasvoi hieman neljässä vuodessa.Tilannetta pahentavat Yhdysvalloissa pienituloisen arkeen kuuluva puutteellinen terveydenhuolto ja talouden globalisaation tuoma epävarmuus sekä näköalattomuus. Myös itsemurhien, huumeiden yliannostusten ja tapaturmaisten kuolemien määrät ­lisääntyivät.uomessa elinajanodote on kasvanut. Mutta täälläkin havaitsee tuloeroista kumpuavia eroavaisuuksia. Hyvätuloisten ja hyvän koulutuksen saaneiden elin­ajanodote kasvaa paljon nopeammin kuin alimman tuloluokan odote.Jos Yhdysvaltojen pienituloiset syövät itsensä hengiltä, Suomessa he juovat. Alkoholikuolemat leikkaavat elämän pituutta erityisesti pienituloisten keskuudessa.Kiinassa on huomattu, että myös saastemäärät selittävät elämän pituuksien eroja. Pohjoisessa lämmitetään paljon hiilellä ja tuotetaan runsaasti pienhiukkasia ilmaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan elinajanodote on pohjoisessa saasteiden vuoksi 5,5 vuotta alempi kuin etelässä. Ongelma on paha myös Kiinan teollisuuskaupungeissa.Sekä Kiinassa, Suomessa että Yhdysvalloissa talouskasvu on johtanut kiistatta elin­tason nousuun. Elinajanodoteselvitykset kertovat osaltaan, että kasvun hedelmät eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti kaikille.