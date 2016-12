Taasko pitää ottaa mallia länsinaapuri Ruotsista?

Pääkirjoitus

on kohkattu alkukesästä lähtien uudesta palkkamallista, niin sanotusta Suomen mallista.Nimitys on sievistelyä, sillä se on ainakin tällä tietoa suora kopio Ruotsin mallista. Toistaiseksi mikään taho ei ole kertonut julkisuuteen, miten ”Suomen malli” eroaisi Ruotsin mallista.Eipä ole ensimmäinen kerta, kun Suomeen kopioidaan jotain meitä vauraammasta länsinaapurista.Viime aikoina tosin ”Suomen mallista” on pidetty vähemmän meteliä. Kuluneella viikolla toimihenkilöiden keskusjärjestön STTK:n edustajakokouksessa uskallettiin sanoa ääneen, että tästä ei taida tulla mitään, ainakaan tällä aika­taululla.Jotta saisi edes kalpean aavistuksen siitä, mitä Suomen työmarkkinoille suunnitellaan, on lähdettävä opintomatkalle Ruotsiin.yksi asia nousee selvästi yli muiden: sekä meikäläistä Elinkeinoelämän keskusliittoa EK:ta vastaavassa Svenskt Näringslivissä että meikäläistä SAK:ta vastaavassa LO:ssa (Landsorganisationen) näytetään mielellään kuviota palkkakehityksestä ennen nykyistä ”Ruotsin mallia” ja sen jälkeen.Ennen mallin käyttöönottoa ­nimellispalkat Ruotsissa nousivat kyllä huimasti, mutta niin nousivat hinnatkin eli inflaatio.Lopputulos palkansaajan reaalisessa ostovoimassa mitattuna oli nollan tuntumassa.Kun ”Ruotsin malliin” siirryttiin vuonna 1997, meno muuttui. Silloin teollisuuden työnantaja- ja palkansaajaliitot solmivat teollisuussopimuksen, joka tunnetaan nimellä Industriavtalet. Nimelliset palkankorotukset pienenivät merkittävästi, mutta myös nimellinen hintojen nousu eli inflaatio hidastui.Tämän seurauksena palkansaajan ostovoima alkoikin kasvaa, vaikka nimellis­korotukset olivat enää murto-osa entisestä. Parissa vuosikymmenessä ruotsalaisten ostovoima on kasvanut noin 60 prosenttia.Ruotsalaisen palkansaajan – erityisesti vientiteollisuudessa työskentelevän – ostovoiman paraneminen on kieltämättä ollut vakuuttavaa.ei tosin ole LO:n mielestä aivan ongelmaton. Osto­voima on parhaiten kehittynyt ­nimenomaan teollisuusliitoissa, julkinen sektori ja palvelualat jäävät jatkuvasti jälkeen. Siitä alkaa kohta syntyä ongelma Ruotsissa.Samaa kipuiluahan käydään Suomessakin parhaillaan.Ruotsin mallin toimivuus on näkynyt myös vuonna 2008 Yhdysvalloista alkaneen talouskriisin jälkeen. Ruotsissa kansantuote on kasvanut tasaisesti, kun taas Suomessa ei kai ole vieläkään saavutettu vuoden 2008 kansantuotteen tasoa.edustajaa kuunnellessa tulee vaikutelma, että Ruotsilla menee jo vähän liian ­hyvin: kansantuote kasvaa ennus­teiden mukaan tänä vuonna nelisen prosenttia, ja alkuperäisten ruotsalaisten keskuudessa vallitsee jo lähes täystyöllisyys. Joillakin aloilla on suoranainen työvoimapula.Suomessa päästään tänä vuonna hivenen yli prosentin talouskasvuun. Työttömyys huitelee vajaassa kymmenessä prosentissa.Näillä luvuilla Ruotsin seuraavasta sopimuskierroksesta saattaa tulla vaikea. Niinpä työnantaja korostaa, että palkankorotusten kriteerinä ei saa pitää kansantuotteen kasvua vaan vientiteollisuuden kilpailu­kykyä maailmalla. Kuulostaako tutulta?Suomessa iloitaan siitä, että maltillisten palkkaratkaisujen ansiosta Suomen teollisuuden kilpailukyky saavuttaa hyvää vauhtia tärkeimpien verrokkimaiden Ruotsin ja Saksan kilpailukykyä.Samaan aikaan Ruotsissa murehditaan sitä, että teollisuuden hyvä kilpailukyky uhkaa rapautua palkkakierros toisensa jälkeen. Murheensa kullakin.olennainen ero Suomeen nähden on se, että työnantajat tai palkansaajat eivät missään nimessä halua hallituksen sekaantuvan palkkaratkaisuihin. Suomessahan hallitus on monesti edesauttanut tuloratkaisun syntymistä veronkevennyksillä.Ruotsissa on myös suuremmat palkkaerot. Teollisuussopimuksen palkkanormia ei saa ylittää, ellei ylityksellä osteta jotain muuta, kuten joustavampia työaikoja.Mutta palkankorotusten ”yleinen linja” vaihtelee alakohtaisesti, yrityskohtaisesti ja jopa työntekijä­kohtaisesti. Siihen ei Suomessa taideta aivan pian päästä.