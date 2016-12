Onko oikein valehdella lapsille joulupukista?

Pääkirjoitus

joulupukkisadun kerto­minen lapsille tuhoisaa? Näin tunnettu skeptikko, evoluutiobiologi Richard Dawkins on väittänyt. Hänen mielestään satujen kertominen ylipäätään on tuhoisaa, ja hän opettaisi keskenkasvuisille mieluummin skeptistä maailmankatsomusta.Tänä totuuden jälkeisenä aikana moni vanhempi päätyy ajattelemaan samoin. Joulupukkisadun kertominen ei ole enää niin yleistä kuin ennen, kertoo mutu-otanta kaveripiiristä. Psykologit pohtivat julkisuudessa viisaita ja vastuullisia ta­poja käsitellä lapsen kanssa joulupukki­asioita.Skeptikkovanhemmatkaan eivät pääse helpolla. Monet lapsethan nimenomaan haluavat uskoa joulupukkiin. Silti selitettävää riittää. Miten on mahdollista, että joulupukkeja vilisee siellä täällä – tänään Kampissa ihan eri näköisenä kuin eilen Jumbossa? Ja miksi kotiin tuleva pukki näyttää ihan naapurin Kyöstiltä?Vanhemmat punovat juonta usein itsekin innostuneena ajatellen, että näin luodaan seuraavalle sukupolvelle niitä ihania muistoja lapsuuden joulusta.lapseni huusi muskarin joulukonsertissa: ”Hei jes jes, joulupukki, mennään moikkaamaan.” Valitettavasti joulupukkia ei voinut mennä moikkaamaan. Hän istui etäällä ja toinen aikuinen kyseli häneltä, miten joulunaluskiireet sujuvat ja miten pukin matka taittuu, kun ei ole lunta. Käsikirjoitus on aina sama.Työtoverini Suvi onkin sitä mieltä, että koko huiputus on aikuisten jouluperinnettä. Aikuiset nauttivat siitä, kun he näkevät lapsensa käyvän läpi samaa hämmennystä ja viatonta uskoa kuin he itse aikoinaan. Samalla he käsittelevät omaa lapsuuttaan. Moni mokaakin järjestäessään liian pelottavan yllätyksen tai pudottaessaan lapsen maan pinnalle liian rajusti.suhtaudun skeptisesti myös skeptikoihin. Ei saduista kannata luopua! Satujen maailmassa lapset voivat käsitellä turvallisesti hankaliakin tunteita – ja tulla turvallisesti takaisin. Saduissa lapsena kulkenut löytää aikuisenakin elämään syvyyttä ja sisältöä tarinoista.Sitä paitsi joulupukin ei tarvitse olla Muumipeikkoa (tavattavissa usein myös livenä joulupukin tapaan) monimutkaisempi asia. Tavallaan hahmo on olemassa, mutta tavallaan ei. Tämäkin on hyvä oppia, totuuden jälkeisenä aikana.