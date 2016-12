Vihreät on liiaksi Ville Niinistö

Pääkirjoitus

hymähti huvittuneena, kun vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö julisti toukokuussa, että vihreiden tavoite on nousta pääministeripuolueeksi.Just just. Sehän edellyttäisi, että vih­reät nousivat eduskuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi. Aiemmin vihreät on parhaimmillaan kerännyt eduskunta­vaaleissa 8,5 prosentin kannatuksen.Hymähtely hyytyi kesän edetessä. Kesäkuun HS-gallupissa vihreät kolkutteli jo kokoomuksen kintereillä, sillä vihreiden kannatus kipusi 13,6 prosenttiin. Eroa kokoomukseen oli vain runsaat kolme prosenttiyksikköä.on näkyvä hahmo. Päivästä toiseen hän jaksaa moittia hallituksen tekosia Twitterissä. Tykkääjiä riittää.Poliittisessa väännössä on ollut tapana, että isot puolueet keskittyvät kiis­telemään keskenään eivätkä vaivaudu reagoimaan pienempien ärhentelyihin.Vihreätkin on aiemmin saanut rauhassa moittia isompien tekemisiä ilman sen kummempia vastareaktioita. Tämä kuitenkin muuttui syksyllä. Etenkin sen jälkeen, kun syksyllä puoluebarometrissä vihreiden kannattajapotentiaali oli noussut kaikkein korkeimmaksi.Kokoomus otti vihreät silmätikukseen.Marraskuussa vihreät julkaisi varjobudjettinsa, josta kehkeytyi melkoinen somesota. Kokoomuksen mukaan vih­reät olivat leikkaamassa koulutuksesta ja sivistyksestä 250 miljoonaa euroa – vaikka samaan aikaan kritisoivat hallituksen koulutusleikkauksia. Niinistö ja kokoomuslaiset jänkkäsivät asiasta Twitterissä niin kiihkeästi, ettei sitä kukaan ulkopuolinen jaksanut enää seurata.julkistettu HS-gallup kertoo, että vihreiden kannatus on kääntynyt laskuun. Kannatus on itse asiassa laskenut loivasti koko syksyn. Kesäkuun ennätysluvuista vihreiden kannatus on pienentynyt 2,4 prosenttiyksikköä.Mistä vihreiden lasku johtuu?Kokoomus on saanut puheenjohtajavaihdoksen jälkeen pakkansa paremmin kasaan. Myös Sdp:n oppositiopolitiikka onnistui alkusyksystä ainakin hetkelli­sesti aiempaa organisoidummin.Eräs syy saattaa olla Ville Niinistö itse.Vihreät ovat poikkeuksellisen vahvasti profiloituneet Niinistöön. Puolueen muita edustajia ei julkisuudessa juuri näy. Puolueen julkikuva on kapea.Niinistön puheenjohtajakausi päättyy ensi kesänä. Vihreiden pääministeri­ehdokas on siis joku muu. Näillä näkymin puolue ei joudu pääministeriasiaa kovin vakavissaan pohtimaan.