Median vapaus viedään ensin

Pääkirjoitus

Jos

Puolassa

Suomessa

olisi autoritaari­silla mielihaluilla varustettu tuore johtaja ja käsissä demokraattinen järjestelmä, mistä aloittaa vallan keskittäminen?Vastausta ei tarvitse miettiä pitkään. Riittää, kun katsoo Euroopan unionin jäsenmaihin Unkariin ja Puolaan.Kun Viktor Orbán nousi valtaan vuonna 2010, lehdistön vapautta alettiin ­hyvin nopeasti rajoittaa uusilla media­laeilla. Kuusi vuotta myöhemmin vapaa media alkaa Unkarissa olla melkein marginaalinen ilmiö.Moniäänisyys heikkeni entisestään tänä syksynä, kun oppositiolehti ­Népszabadság suljettiin ilman varoitusta.Osa tutuista unkarilaistoimittajista on vaihtanut ammattia. Samaan aikaan tu­tut puolalaistoimittajat ovat alkaneet soi­tella Budapestiin ja kysellä yksityiskohtaisesti Unkarin mediakehityksestä. He näkevät Puolassa nyt tapahtuvan saman, mitä Unkarissa tapahtui jo aiemmin.äärikonservatiivinen ja kansallismielinen Laki ja oikeus voitti vaalit vuosi sitten lokakuussa. Heti vuoden alussa voimaan tuli uusi, yleisradio­yhtiön poliittista riippumattomuutta heikentänyt laki. Kymmeniä toimittajia on sanottu irti.Oppositiomieliset lehdet, kuten Gazeta Wyborcza, kokevat nyt saman kuin riippumattomat lehdet Unkarissa. Mainostajat kokevat ilmoittelun vaikeana ja ovat siirtäneet ilmoituksia hallitukselle myötämielisiin lehtiin. Johtavien poliitikkojen puheille ei ole pääsyä.Lehtien ahdinkoon vaikuttaa myös median murros, mutta sekä Unkarin että Puolan poliittiset johtajat ovat olleet mukana työntämässä vapaata lehdistöä lähemmäs kuilun reunaa.Puolassa tilanne eskaloitui viikonloppuna, kun valtapuolue Laki ja oikeus ilmoitti rajoittavansa median pääsyä parlamentin tiloihin. Oppositio tulkitsi sen yritykseksi rajoittaa median vapautta ja alkoi protestoida. Protestin vuoksi budjettiäänestys pidettiin eri huoneessa ilman oppositiota tai mediaa, mikä herätti lisäkysymyksiä demokratian tilasta.Mielenosoitukset ovat jatkuneet päiviä.Yleisradion kriisin yhteydessä on nostettu esiin Puola-kortti. Erityisesti pääministeri Juha Sipilää (kesk) arvostelleet ovat verranneet tilannetta Puolaan.Vertaus ontuu monin tavoin. Mutta yhden asian Puolasta ja Unkarista voi oppia. Maiden nykytilanne muistuttaa, miten merkittävä asia lehdistönvapaus on demokratian kannalta.Ilman vapaata lehdistöä demokratia on muiltakin osin helpompi tuhota.