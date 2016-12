Siedätyshoitoa jättiläisvalheilla

Pääkirjoitus

Valehte­leminen

Totuudesta

Venäjän

on vanha ja ­vakiintunut poliittisen vallan väline, vaikka tavalliset poliitikot ovat mainettaan rehellisempiä. Valheesta kiinni jääminen voi tarkoittaa uran katkeamista kertaiskulla.Paitsi jos kyseessä on valtavien emävalheiden sarja. Yleisö lamaantuu typertyneenä, eikä heti perään kerrottu seuraava emävale enää kuulosta miltään, satunnaisista törkeyksistä ja pesunkestävästä rasismista puhumattakaan.Niin meille on käynyt. Meidät on valehdeltu tainnoksiin.poikkeamisen super­raskaassa sarjassa kamppailevat Venäjän presidentti Vladimir Putin ja vajaan kuukauden kuluttua Yhdysvaltojen presidenttinä aloittava Donald Trump. Eivät he tietenkään yksin ole, mutta omassa luokassaan kuitenkin.Jokunen esimerkki on paikallaan.Venäjällä ei ole sotilaita Itä-Ukrainassa, eikä Venäjä johda sotatoimia siellä. Venäjä ei pommita siviilialueita Syyriassa, eikä se levitä valeuutisia omassa mediassaan ja maailmalla lietsoakseen vihanpitoa ja horjuttaakseen naapureitaan.Meksiko lähettää Yhdysvaltoihin varkaita ja raiskaajia. Siksi maiden rajalle pystytetään muuri, jonka Meksiko maksaa. Yhdysvaltain työpaikat pelastetaan tuontitulleilla. Barack Obama saattaa olla muslimi, ja hän perusti terroristijärjestö Isisin yhdessä Hillary Clintonin kanssa.Eikä ainakaan Venäjä järjestänyt tietomurtoja ja -vuotoja, jotka heikensivät Clintonin asemaa Yhdysvaltojen presidentinvaalikampanjan aikana.tekemä hakkerointi Yhdys­valloissa on erityisen kiinnostava esimerkki, koska sen kiistävät sekä Putin että Trump. Läntiset tiedusteluasiantuntijat ja Trumpin omat puoluetoverit pitävät näyttöä Venäjän osuudesta vah­vana.Voisi odottaa, että Venäjän ennennäkemätön sekaantuminen vaaleihin aiheuttaisi Yhdysvalloissa melko raivoisan reaktion, mutta ei. Siinä piilee massiivisten valheiden taktiikan salaisuus. Kun mikään ei ole mitään, voi tehdä aika lailla mitä tahansa.Sekä Putinin että Trumpin suosiman karkean ilmaisun hengessä voisi sanoa, että paskamyrskyssä ei pieru erotu.Aiemmin tuo olisi saattanut jäädä sanomatta.Tätä on tiedossa todennäköisesti ainakin seuraavat neljä vuotta, eli Yhdysvaltojen vaalikauden verran. Tervetuloa Putinin ja Trumpin maailmaan. Ja seura tekee kaltaisekseen. Putinin ja Trumpin menestys rohkaisee muita samaan.