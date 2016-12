Enemmistö voi Suomessa hyvin

Pääkirjoitus

hiljentyy joulun viettoon varovaisen myönteisissä tunnelmissa. Usko tulevaisuuteen on voimistunut. Talouden mittarit osoittavat, että Suomella alkaa taas mennä hyvin: investointien ja kulutuksen kasvu ovat saaneet vauhtia talouteen.Suomi on vauras maa, ja sosiaalisessa vertailussa suomalainen yhteiskunta on hyvä suurimmalle osalle suomalaisista. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat lähes kaksinkertaistuneet 15 vuodessa. Tänä vuonna työllisyydessäkin on tapahtunut myönteistä kehitystä ja nuorten työllisyysaste on parantunut.Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tämänvuotisessa arvo- ja asennetutkimuksessa 80 prosenttia suomalaisista koki elämänsä melko onnelliseksi. Hyvinvointimme ja elämämme laatu on melkein kaikilla mittareilla entistä parempi.Terveyden mittarit kertovat hyvinvoinnin kasvusta sotien jälkeisenä aikana. Suomalaisten terveys on parantunut valtavasti: kun miesten keskimääräinen elinajanodote oli vuonna 1941 pohjalukemissa, 54 vuotta, se on nyt 78,5 vuotta. Vastaavat luvut naisilla ovat 60 ja 84 vuotta. Suomi on noussut 75 vuodessa Euroopan takamaasta maailman kymmenen terveimmän maan joukkoon.Myös terveiden elinvuosien määrä on kasvanut. ­Muutos kertoo siitä, että sairauksien ehkäisyssä on ­onnistuttu ja hoitojärjestelmät ovat kehittyneet.amaan aikaan kahtiajako ja sosiaalinen eriarvoistuminen ovat vahvistuneet. Suomi jakautuu yhä selvemmin menestyjiin ja ulkopuolelle jääviin.Väestöryhmien väliset erot hyvinvoinnissa ovat kasvaneet niin terveydessä, aineellisessa hyvinvoinnissa kuin elämänlaadussakin. Huono-osaisuus ­kasautuu, mikä johtaa yhteiskunnallisen jakautumisen syvenemiseen.Myös erot maan sisällä ovat voimistuneet. Terveimmät ihmiset asuvat länsirannikolla ja Ahvenanmaalla, sairaimmat itärajalla ja Kainuussa. Koulutus, tulotaso ja muut ­sosioekonomiset erot ovat suuret. Muuttovirta vie etelään, muualla väki vähenee ja vanhenee.altiovarainministeriön laskelmien mukaan vuoden 2016 budjetissa toteutetut säästötoimet kohdistuivat ankarimmin lapsiperheisiin ja eläkeläisiin.Lapsiperheiden toimeentuloa heikensi muun muassa se, että lapsilisän ­indeksisidonnaisuus poistettiin. Lapsilisää leikattiin jo vuoden 2015 alussa. Lisäksi asumiskulut, sairauskulut ja liikkumiskulut nousivat.Merkkejä hyvinvoinnin lisääntymisestäkin on. Kunnissa toimeentulo­hakemuksia on tullut aiempaa vähemmän. Esimerkiksi Helsingissä uusien toimeentulotukitalouksien määrä on pienentynyt vuodessa peräti neljänneksellä ja alle 25-vuo­tiaiden kohdallakin neljällä prosentilla.Eläkeläisten kohdalla iso trendi on, että iäkkäiden ihmisten elämän loppuvaihe ei enää välttämättä ole vuoteessa makuuttamista. Yhä useammin viimeinenkin elin­ympäristö on koti. Hoivakodeissakin vuoteissa eläminen on vähenemässä.Lähivuosien suuria haasteita on se, miten taltutetaan elintapoihin liittyvät sairaudet ja tasoitetaan sosioekonomiset erot, jotka näkyvät nykyisin jo pikkulapsia verrattaessa. Vaikka Suomen palvelujärjestelmä kohtelee ihmisiä tasavertaisesti, se on niin ­monimutkainen, että kaikki eivät löydä perille. Osa putoaa ulkopuolelle.Eettinen näkökulma on syytä muistaa myös joulun jälkeen. Se edellyttää oikeudenmukaisia päätöksiä, jotka takaavat avun myös kaikkein heikoimmille.