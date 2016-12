Ekonomistit eivät arkihuoliaan kaikkia heitä

Pääkirjoitus

päättyvä vuosi on ollut monella tapaa pitkä ja taival valoton. Torstaina valoa pimeään toi yllättävä taho: valtiovarainministeriö kertoi, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,6 prosenttia eli merkittävästi viime vuodesta. Kasvu on jo ylittänyt kaikki synkemmät ennakkoarviot.Samaa joulun ilosanomaa kuultiin jo viikkoa aiemmin, kun Suomen Pankki lausui näin: ”Suomi on jättänyt taantuman taakseen, talous on palannut kasvu-uralle.” Suuren ilon ilmoitti myös Nordea: ”Suomen talous näyttäytyy juuri nyt positiivisempana kuin pitkään ­aikaan.”Hei tonttu-ukot hyppikää, nyt on ­riemun raikkahin aika!osaa iloita käänteestä, pitää muistaa, että viime vuonna Suomen bruttokansantuote hädin tuskin kasvoi (0,2 prosenttia) ja kutistui sitä ennen kolme vuotta peräjälkeen 2012–2014. Tänään siis on aihetta juhlia tai rauhoittua, syödä paistia ja juoda lientä yötä myöten.Mitenkäs se laulu jatkuikaan? Hetken kestää elämä, sekin synkkä ja ikävä.Ennustajatahoilla säkeet tuntuvat menneen sekaisin. Kaikkien viesti on pikemminkin se, että hetken kestää riemun raikkahin aika, jonka jälkeen synkkä ja ikävä palaa – ja jatkuu ennustettavaan tulevaisuuteen.Näin valtiovarainministeriö: ”Huolimatta talouden hienoisesta piristymisestä Suomen talouden heikko kehitys jatkuu seuraavien parin vuoden aikana.” Suomen Pankin versio: ”Elpymisestään huolimatta kasvu jää Suomessa kuitenkin koko ajanjaksolla hitaammaksi kuin muualla euroalueella.”Nordea otsikoi oman tiedotteensa ”Älä innostu liikaa” ja jatkoi varoittamalla, että ”Suomella on yhä suuria vaikeuksia päästä muun maailman imuun mukaan, ja nyt nähtävissä oleva viennin piristyminen uhkaa jäädä väliaikaiseksi. Kotimainen kysyntäkin voi olla kangistumassa”.eivät siis arkihuoliaan kaikkia heitä. Kansalaisille sen sijaan kattilat ovat taas täynnä puuroo ja kesä tullut talven keskelle. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan suomalaisten luottamus talouteen oli marraskuussa vahvempaa kuin kertaakaan yli viiteen vuoteen eli sitten kevään 2011.Ekonomistit eivät osaa iloita siitä, että vaikka nyt ei tullutkaan joulua ainaista, Suomen talous kuitenkin kasvaa – tänä vuonna, ensi vuonna ja myös sitä seuraavana vuonna. Siis kasvaa. Me kansalaiset näemme, että nyt koukkuselkäkin suortuu, niin kaikk’ on mielissään.