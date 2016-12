Joulun hiljaisina päivinä uutisten äänet voivat kuulua kovaa

Pääkirjoitus

Rutiinit

Vuosilla mitaten

Sittemmin

Onneksi

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.

tekevät jouluun valmis­tautuvan ihmisen olon turvalliseksi. Ruokavinkit on luettu jo hyvissä ajoin. Sen jälkeen olemme kuulleet arvioita joulukaupan näkymistä. Tänään on vihdoin päivä, jolloin pää­aiheena on joulun menoliikenne.Takana ovat kuitenkin ajat, jolloin lähes kaikki uutiskoneet hiljenivät jouluaaton mittaan. Radiouutiset jaksoivat vielä kerrata, että Helsingistä Rovaniemelle matkalla oleva juna on kymmenen minuuttia aikataulustaan myöhässä.Sen jälkeen vaikenivat televisiouutiset, eivätkä paperiset lehdetkään ilmestyneet. Alkoivat joulun hiljaiset päivät.nuo ajat ovat vielä varsin lähellä, mutta henkisesti etäisyys on pitkä. Nykyään uutiset virtaavat joko ammattilaisten käsien kautta tai sosiaalisessa mediassa juhlapäiväkalenterista ja kellonajasta riippumatta.Suomalaiset mediatalot havahtuivat uutispäivystyksen tarpeeseen viimeistään jouluna 1989, kun itäblokin vallanvaihdoksien ja Berliinin muurin murtumisen leimaama syksy huipentui Romaniassa. Yksinvaltiaan monarkin tavoin maata hallinnut Nicolae Ceaușescu syrjäytettiin ja teloitettiin.Ylimääräiset uutislähetykset kertoivat koskettavasti Romanian tapahtumista joulun herkistämille suomalaisille.Jälkeenpäin ajatellen kyse saattoi olla myös siitä, että Suomessa oli vuosi­kymmenien ajan padottu Euroopan kahtiajakoon liittyviä ajatuksia. Kun maailma yhtäkkiä muuttui, tunteet tarvitsivat kohteen, johon kiinnittyä. Romanian vallanvaihto täytti tuon tehtävän.joulun aikaan on osunut useita suuria uutisia maailmalta. Osittain kyse on siitä, että Suomen poliittisen koneiston hiljennyttyä myös kaukaiset tapahtumat saavat tilaa täkäläisessä julkisuudessa. Toisinaan uutinen koskettaa rajusti myös suomalaisia, kuten tapaninpäivän 2004 tsunami teki.Tänä vuonna Berliinin joulunalus­viikon traagisten tapahtumien ajankohta oli tuskin sattuma. Verisen iskun tekijä luultavasti halusi osua juuri joulumarkkinoihin, jotta myös iskun henkinen jälki olisi mahdollisimman kipeä.joulu on kuitenkin muutakin kuin mediatapahtumien seuraamista. Juhlapyhien ja välipäivien aikana suomalaiset tapaavat sukulaisiaan ja ystäviään.Silloin moni voi harjoitella hyvän­tahtoista toisen mielipiteiden kuuntelemista. Jotkut ovat jo luokitelleet sen kadonneeksi taidoksi.