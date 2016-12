Pääkirjoitus

Runoilija

Eino Leinoa mukaillen: Ei paha ole kenkään kalenterivuosi, vaan toinen on heikompi toista, paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaikk’ ei aina esille loista.Olen kiitollinen vuodesta 2016 sen kaikkine pettymyksineen ja yllätyksineen.kiitollinen siitä, että Britanniassa saatiin viimeinkin ratkaisu maan EU-jäsenyydestä. Kuka enää voi sanoa, etteikö kansaa kuunneltaisi? Brexit tulee ja brexit koskee, mutta ainakin suunta on selvillä. Samalla britit oppivat paljon itsestään ja me muut heistä.Olen kiitollinen siitä, että Hillary Clinton sai Yhdysvaltain presidentinvaaleissa 2,9 miljoonaa ääntä enemmän kun päävastustajansa. Amerikkalaiset ovat fiksua väkeä, ja Yhdysvallat on edelleen hieno maa.kiitollinen Suomen jokaisesta ­poliittisesta kohusta. Kohut osoittavat, että suomalaisia ei voi johtaa ja hallinnoida miten tahansa.Olen kiitollinen siitä, että Suomen lippu ja vaakuna on otettu takaisin avarakatseisen, tulevaisuudenuskoisen ja suvaitsevaisen Suomen symboleiksi. Se on hieno lahja satavuotista itsenäisyyttä pian juhlivalle Suomelle.Olen kiitollinen kotimaisesta kauno- ja tietokirjallisuudesta ja totuuteen pyrkivästä kotimaisesta mediasta. On etuoikeus tulla ravituksi omalla äidinkielellään. Se on myös demokratian perusta.kiitollinen Saara Aallon menestyksestä Britannian X Factor -kisassa ja MIT:n professorin Bengt Holmströmin saamasta taloustieteen Nobelista. Sankareita on erilaisia, ja sankaritarinat innostavat ja tekevät iloiseksi. Lahjakkuus, näytöt ja kova työ ovat yhdis­telmä, jolle myös meritokratia perustuu.Olen kiitollinen siitä, että Ruotsi, Suomi ja Norja on listattu maailman parhaiksi maiksi olla tyttö. Olkaamme ylpeitä pohjoismaisista arvoista, mallista ja elämäntavasta. Pohjoismaisin eväin maailma olisi paljon parempi paikka.kiitollinen siitä, että emme Suomessa turru sota- ja terrorismiuutisiin. Turtumus tekee välinpitämättömäksi, ja välinpitämättömyys tekee heikoksi niin yksittäisen ihmisen kuin kansakunnankin.Olen kiitollinen myös siitä, että kaunis turhuus – niin fyysinen kuin henkinenkin – lisääntyy Suomessa. Tehokkuus, karuus ja suoraviivaisuus ovat hyviä piikoja mutta huonoja emäntiä.