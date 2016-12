Rinne lähtee suosikkina Sdp:n johtajakisaan

Pääkirjoitus

Antti Rinne

R

T

on haastaja Timo Harakkaa suositumpi ehdokas Sdp:n puheenjohtajaksi, kertovat sekä Helsingin Sanomien (24.12.) että MTV:n (26.12.) kyselyt.HS teki kyselynsä puoluekokousedustajille, joita on 500. Heistä hieman yli puolet vastasi puheenjohtajaa koskevaan kysymykseen. Kyselyssä Rinne sai 57 prosenttia ja Harakka 34 prosenttia äänistä. Kolmas mahdollinen ehdokas Tytti Tuppurainen sai äänistä yhdeksän prosenttia.MTV:n piirihallitusten jäsenille tekemän kyselyn tulos oli samansuuntainen: vastanneista 63 prosenttia kannatti Rinteen jatkokautta.Todennäköisesti tilanne hieman tästä tasoittuu, kun puheenjohtajaehdokkaat lähtevät kiertämään vaalipiirejä. Kiertue käydään tammikuun aikana. Sdp:n puoluekokous pidetään helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna Lahdessa.Kiertue toimii Harakan hyväksi, sillä entisenä televisiotoimittajana hän nauttii julkisuudesta. Rinteen heikoimpana piirteenä pidetään juuri hänen takelteluaan televisioväittelyissä ja muissa julkisissa tilaisuuksissa. Rinne on tosin petrannut esiintymistään vajaan kolmen puheenjohtajavuoden aikana.Myös puheenjohtajakisan asetelma pelaa Harakan hyväksi. Häneen on lyöty puo­lueen uudistajan leima, kun taas Rinnettä pidetään liian leimallisesti ammattiyhdistysliikkeen miehenä. Uudistajan vastakohta on säilyttäjä, ja mikä puolue nykyoloissa – ehkä perussuomalaisia lukuun ottamatta – haluaisi säilyttäjän leiman?inteen eduksi on puolestaan mainittava, että puolueen riitaisat rivit ovat ­hänen aikanaan yhtenäistyneet. Kolmen vuoden takainen puheenjohtajakisa repi puoluetta pahasti, mutta MTV:n kyselyn mukaan puolueen piirihallitusten jäsenistä 84 prosenttia pitää puoluetta vähintään melko yhtenäisenä.Rinteen eduksi pelaa myös iäkkäämpien demarien perinne: ellei istuva puheenjohtaja itse tyri asemaansa, häntä tuetaan niin kauan kuin hän haluaa jatkaa. Yksi puoluekokouskausi on monen mielestä liian ­lyhyt aika puheenjohtajalle.Rinteen hyväksi lasketaan myös se, että penkin ­alle menneiden eduskuntavaalien jälkeen Sdp:n kannatus on noussut nopeasti. Nykyään Sdp kilpailee suosituimman puolueen paikasta yhdessä pääministeripuolue keskustan kanssa. Kannatuksen kasvu on kuitenkin laskettava enemmän hallituksen epäsuo­sion kuin Sdp:n onnistuneen oppositiopolitiikan piikkiin.Lisäksi Rinne on pitkän linjan demari; hän on kulkenut lapsena isänsä mukana puolueen tehtävissä. Harakka on ollut puolueen jäsen vasta pari vuotta.ytti Tuppurainen panttaa ilmoitustaan ilmeisesti ensi vuoden puolelle. Hänenkin ehdokkuuttaan jotkut pitävät todennäköisenä. Tuppuraiseen kohdistuu paineita erityisesti puolueen naisjäsenistöstä. Hän laventaisi puolueen julkisuuskuvaa nykyisestä äijäpuolueesta.Mikäli Tuppurainen lähtee ehdolle, hänen äänimäärästään riippuu, tarvitaanko puheenjohtajan valintaan kaksi äänestyskierrosta. Siinä tapauksessa Harakalla olisi mahdollisuus voittaa Rinne.HS:n kyselyn perusteella puoluesihteerikisasta tulee äärimmäisen tasaväkinen. Sekä Hanna Kuntsi, Antton Rönnholm että Mikko Salmi saavat kukin noin kolmanneksen puoluekokousedustajien äänistä.