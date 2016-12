Aloite minulle ja aloite muille

Pääkirjoitus

Eduskunta

Aloitteiden

Toista

Eläkealoite

saa lähiaikoina pohdittavakseen kaksi kansalaisaloitetta. Ensimmäinen on aloite, jonka mukaan työeläkkeissä käytettävä niin sanottu taitettu indeksi tulisi poistaa. Jos näin tehtäisiin, työeläkkeisiin voisi odottaa korotusta. Toisessa aloitteessa toivotaan lakia, joka sallisi avustetun kuoleman tarkasti määrätyin ehdoin.Molemmat aloitteet ovat saaneet taakseen yli 50 000 allekirjoittajaa. Ne siis siirtyvät eduskunnan pohdittavaksi.taustalla olevat tavoitteet poikkeavat moraaliltaan toisistaan.Eläkealoitetta ajaa eteenpäin muun muassa aloitteen tekijöiden oman edun tavoittelu. Vaikka aloitetta ei hyväksyt­täisi, sen näkyvimmät edistäjät voivat odottaa hyötyä – esimeriksi ääniä seuraavissa eduskuntavaaleissa, jos he asettuvat ehdolle.Aloitteita erottava itsekkyyden määrä poikkeaa muissakin kohdissa. Eläke­järjestelmä on eräänlainen nollasummapeli. Jos nyt alettaisiin purkaa kerättyjä rahastoja ehdotetulla tavalla, poistuva summa ja sen osalta kertymättä jäävät tuotot olisivat pois tulevilta eläkeläisiltä, nykyisiltä nuorilta. Nykyiset eläkeläiset saavat eläkkeensä melko pienellä eläkemaksulla. Nykyisille nuorille järjestelmä on jo valmiiksi vino: sijoituksen ja tuoton suhde on heille paljon epäedullisempi kuin vanhemmille ikäluokille.kansalaisaloitetta vie eteenpäin halu tarjota armoa niille, jotka armoa tarvitsevat. Tätä aloitetta koskettavat huono moraali ja itsekkyys tulevat ulkoapäin.Yksi moraalinen lähtökohta ja vastustuksen perustelu kumpuaa uskonnosta. Nykyaikaisen sekulaarin yhteiskunnan lakimuutoksia ei pitäisi vastustaa eikä puoltaa uskonkappaleilla. Kun eutana­siaa vastustetaan näillä perusteilla, silloin puolustetaan omaa uskoa, ja kärsivästä tulee uhri.Kun lääkärikunta vastustaa aloitetta, yksi syy vastustaa on perikunnan mahdollisesti jälkikäteen nostamien haasteiden pelko – vaikka tätä hämärretään hyväksyttävämpään muotoon vetoamalla lääkärin valaan.on näyttö egoismista – itsekkyydestä – ja eutanasia-aloite ­altruismista – pyyteettömyydestä. ­Jälkimmäisen tukijat eivät voita mitään, jos aloite päätyy laiksi. Jos näin käy, lainsäätäjä tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden, joka hänelle kuuluu: sairaalle, kivuista kärsivälle ja kuolevalle annetaan mahdollisuus hyvään ja arvokkaaseen kuolemaan. Ihminen voittaa.