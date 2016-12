Muusikot sanovat kyllä

Pääkirjoitus

iloisimmista asioista päättyvänä vuonna oli se, kun Pienen Roobertinkadun ja Yrjönkadun kulmaan ilmestyi uusi musiikki­klubi, G-Livelab. Sen suurten näyteikkunoiden takana on syksystä asti soinut elävä musiikki useana iltana viikossa. Tammikuun aikana voi kuulla muun muassa kamarimusiikkia, amerikkalaista jazzia ja saamelaista folkia.Kuunnellessaan huippuhienolla klubilla vaikkapa chicagolaista jazzrumpalia kuulija ei ehkä tiedä olevansa laborato­riossa. Siemaillessaan drinkkiään pehmustetun pöydän ääressä hän on osa kokeilua, josta soisi koko ammattiyhdistysliikkeen ottavan mallia.G-Livelabin omistaa nimittäin Muusikkojen liitto, joka täyttää ensi vuonna sata vuotta.Nimi Livelab viittaa laboratorioon, jonka tarkoituksena on kehittää ja testata ansaintamalleja, joilla muusikot voisivat saada voita leipänsä päälle. Kyse on siis itse asiassa uudenlaisesta ammattiyhdistystoiminnasta.Ystävänpäivänä kokeilu laajenee, kun Livelab julkistaa ostamansa Radio Helsingin uuden ohjelmakartan. Tarkoitus on, että klubi hyötyy radion markkinointi­voimasta ja radio elävän musiikin tilasta.on viime aikoina profiloitunut kaikkien asioiden vastustajana. Myös Muusikkojen liitto on satavuotisen historiansa aikana vastustanut kaikkea mahdollista, kuten esimerkiksi äänielokuvia, ulkomaisten muusikkojen tulemista Suomeen tai teknologiaa ylipäätään.Jälkiviisaana voi sanoa, että vastustus ei ole tuottanut tulosta, mutta ei siitä onneksi ole ollut haittaakaan. Sekä tallennetun että elävän musiikin kysyntä on nyt suurempaa kuin koskaan.Muusikoiden liitolla taitaa myös olla työehtosopimusten maailmanennätys: Niitä on peräti 25 eri aloilla. Kuitenkin liiton jäsenistä vain noin kolmannes on työsuhteissa. Valtaosa tekee työtään freelancerina. Sama suunta on nyt ­monella muullakin alalla.Nyt muusikot ovat päättäneet sanoa ein sijasta kyllä. Liitto etsii ja testaa ­keinoja edistää myös niiden jäsentensä etuja, jotka toimivat yrittäjinä – toisinaan jopa vastentahtoisesti ja olosuhteiden pakosta.hiipii silti kysymys. ­Yrittämisessä on aina myös riskinsä. Entä jos se toteutuu?Ettei vain kävisi niin kuin sketsissä – Artisti maksaa!