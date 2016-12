Huomenna hän ilmoittaa ehdokkuudestaan

Pääkirjoitus

ovat – taas – oppineet julkisuus­pelin. Niin voisi päätellä siitä, että politiikan ykkös­aiheena oli joulun tienoilla Sdp:n puheenjohtajakisa.Julkisuuden saamisessa puoluetta auttoi se, että kansanedustaja Timo Harakka ilmoitti joulun alla haastavansa puheenjohtaja Antti Rinteen (HS 16.12.). Siihen saakka hän oli ilmoittanut haastavansa Rinteen vain, jos joku muukin käy ehdolle.Mielenmuutos saattaa olla kehittynyt vähitellen. HS:n haastattelussa hän vielä alkuvuodesta piti ”hulluutena” ajatusta, että hänestä tulisi Sdp:n seuraava puheenjohtaja. ”Olen vasta ensimmäisen kauden kansanedustaja. Tuen puheenjohtajaa”, hän vastasi nöyrän oloisesti (HS 21.2.).sitten kyseessä ei ollutkaan mielenmuutos vaan osoitus Harakan taitavasta julkisuuden hallinnasta.Julkisuuden hallinnassa on viime aikoina kunnostautunut moni muukin johtoon pyrkivä demari.Prosessi on noudattanut seuraavaa kaavaa: ensin kerrotaan pienelle porukalle, että harkitsee asettumista ehdolle mutta kertoo sen julkisuuteen vasta myöhemmin.Viidakkorumpu levittää sanaa etu­käteen, että hän harkitsee parhaillaan.Kun ilmoitus sitten tulee, se ei tule enää yllätyksenä. Ilta-Sanomat tiesi kertoa Harakan ehdokkuudesta jo marraskuun puolella (IS 25.11.).kun joku kertoo julkisuudessa harkitsevansa ehdokkuutta, se yleensä tarkoittaa sitä, että päätös on jo tehty ja vastaus on myönteinen. Ehdokkuutta harkinnut on suostuvainen taipumaan lukuisten kentältä tulleiden pyyntöjen ja vetoomusten jälkeen.Näin toimi Antti Rinteen puheenjohtajakampanja yli kolme vuotta sitten. Suunnilleen samalla kaavalla on mennyt Harakankin kampanja.puheenjohtajaehdokkaat lähtevät kiertueelle loppiaisviikonloppuna. Kiertue käy 11 paikkakunnalla ympäri Suomea. Puheenjohtajakiertue on Rinteelle todennäköisesti suurta tuskaa. Julkisuudesta nauttiva entinen televisiotoimittaja Harakka osaa ottaa yleisön myös paikan päällä.Harakkaa voisi verrata Alexander Stubbiin, joka hänkin tuli politiikan ulkopuolelta suoraan huipulle ja piipahti kokoomuksen puheenjohtajana ja jopa pääministerinä asti. Sitten alkoi puo­lueen ja Stubbin alamäki.