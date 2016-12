Suuri osa ihmiskunnasta voi ajatella, että tämä vuosi oli parempi kuin edellinen

Pääkirjoitus

Nykyinen

M

S

aikuisväestö saattaa muistaa useita kertoja, jolloin ­ihmiskunnan väkiluku on yltänyt uudelle miljardiluvulle. Kolmen miljardin raja meni rikki 1960-luvun alussa, ja seitsemän miljardia täyttyi vuonna 2011.Yhdistyneiden kansakuntien väestörahaston arvion mukaan maailmassa on nyt lähes 7,5 miljardia ihmistä. Prosenteissa laskien väestönkasvun kiivaimmat ajat näyttäisivät olevan takanapäin, mutta silti väestömäärän arvioidaan ylittävän kymmenen miljardin rajan jossain vaiheessa tätä vuosisataa. Ennusteisiin sisältyy kuitenkin paljon epävarmuutta.Suomalaiset kuuluvat ihmiskunnan vauraimpaan osaan, joten rikkaimman miljardin elämä on meille kaikkein tutuinta. Samaan joukkoon kuuluvat länsimaat, joissa vuoden 2016 uutistapahtumiin kuuluivat yllättävät äänestystulokset, tärkeimpinä Yhdysvaltojen presidentinvaalit sekä Britannian kansanäänestys EU-erosta. Näissä maissa vaalipäivänä äänestämisellä on merkitystä.Maailman huono-osaisimmilla alueilla moni sen sijaan haluaa äänestää jaloillaan. Syinä ovat sodat, kriisit tai yleinen näköalattomuus. Usein kotiseutunsa jättäneet ihmiset päätyvät asumaan naapurimaihin, mutta osa väestön liikkeistä koskettaa myös ­Eurooppaa. Se heijastuu lähes jokaisen EU-maan poliittiseen ilmapiiriin.Hyvä- ja huono-osaisen maailman väliin jää kuitenkin monta miljardia ihmistä. ­Heillä elämä on viime vuosina muuttunut monin tavoin paremmaksi. Köyhyys ja ali­ravitsemus eivät enää uhkaa väestön enemmistöä, vaan moni on päässyt paranevan elintason makuun. Lapset – ja siis myös tytöt – pääsevät kouluun, ja kouluissa hankituilla taidoilla on käyttöä työmarkkinoilla. Keskiarvoilla mitaten ihmiset elävät pitempään ja terveempinä kuin aiemmin. Hyvin suuri osa ihmis­kunnasta voi ajatella, että vuosi 2016 oli parempi kuin edellinen mutta seuraava vuosi on ehkä vielä parempi.ikä sitten selittää ihmiskunnan enemmistön hyvän kehityksen? Tietenkin tekniikan ­kehityksellä ja koulutusmahdollisuuksien ­lisääntymisellä on ollut suuri merkitys. ­Samalla kuitenkin usein unohtuu, että osallistuminen kansainväliseen työnjakoon kaupan avulla on osaltaan tehnyt mahdolliseksi sekä ­tekniikan leviämisen että uusien, osaamista vaativien työpaikkojen syntymisen.Tämän työnjaon piiriin on parin viime vuosikymmenen aikana tullut suuri joukko ihmisiä länsimaiden ulkopuolelta. Muutos on näyttänyt erilaiselta, kun sitä on katsonut eri suunnasta. Malesiassa tai Intiassa on iloittu pääsystä mukaan kehitykseen. Länsimaissa taas on pelätty työpaikkojen menetystä.Jos Euroopan politiikkaa ravistelee muuttoliike maanosan lähialueilta, Yhdysvalloissa samankaltainen muutosvoima on ollut kansainvälisen kaupan piirin laajeneminen.ekä hyvän kehityksen vauhdittaminen että ongelmien korjaaminen kaipaisivat valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä, mutta vallankäyttö – niin demokraattinen kuin epädemokraattinenkin – perustuu useimmiten yksittäisiin valtioihin. ­Euroopan unioni on harvinainen muunnelma tästä säännöstä.Tilanne ei muutu lähitulevaisuudessakaan. Ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja ­rahan liikkeet rajojen yli muuttavat maailmaa, mutta poliittinen ongelmanratkaisu on yleensä kansallista. Valtioiden yhteistyötä on opeteltu vuosikymmeniä, mutta pikavoittoja ei ole luvassa. Jokainen yhteistyön askel eteenpäin edellyttää paljon ponnis­teluja, mutta se hyödyttää kuitenkin suuria ihmisjoukkoja – yllättävän suuria.