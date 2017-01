Usko pois, toinen haluaa hyvää

Pääkirjoitus

Jos luopuu

on alettu puhua totuuden jälkeisestä ajasta.Siinä jokaisella on oman ajatussuuntansa mukainen käsitys todellisuudesta, ja tuo käsitys on se, joka on tosi – asiantuntijoiden näkemyksistä viis. Tieto, joka sopii omaan käsitykseen, on oikeaa tietoa – muu tieto taas on vastapuolen etua ajavaa propagandaa.Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokaisen puhujan motiiveja epäillään.Jos puhuja on yrittäjä, hänen ehdotuksensa ajatellaan tähtäävän vain omien tai sijoittajien tulojen maksimointiin. Jos hän on ay-aktiivi, puheen motiivi on varmasti ammattiliiton aseman säilyttäminen, ei laajempi etu. Jos professori puolustaa humanismia, hän haluaa vain säilyttää laitoksensa turvalliset työpaikat.Narratiivi pitää vaihtaa. Elämme ­oikeasti kyynisyyden aikaa.vastakohta on kunnioitus – halu uskoa, että muiden motiivit yhteiskunnassa ovat suurelta osin hyvät.Ihminen tavoittelee myös omaa ­etuaan, mutta ei vain sitä. Oma napa on jokaisen tarvehierarkian pohjalla, mutta useimmilla sen yllä on vielä paljon muutakin: toive rauhasta ja harmonisesta elinympäristöstä tai oloista, joissa putoava napataan kiinni.Kyynisyyden ajassa kaikki tämä unohtuu. On vain toinen, joka ajattelee vain itseään.ei tarkoita, että ihmisten pitäisi olla asioista samaa mieltä. Käsitys siitä, mikä on hyvää tai oikein, on ihmiskunnan vanhin riidanaihe. Vaikka maalista oltaisiin samaa mieltä, riita syntyy siitä, miten kohti parempaa pitäisi mennä.Kyse ei ole ristiriitojen ohittamisesta vaan siitä, miten ristiriidat ratkaistaan.Kyynisyys näet tekee kaikesta nollasummapeliä. Minun etuni voitti, muiden edusta viis – tekisiväthän he saman ­minulle. Kyynisyyden maailmassa ei ole kumppaneita, vain häviäjiä ja kaiken vieviä voittajia – oli kyse sitten maailmankaupasta, sosiaalipolitiikasta, YK:n äänestyksestä tai Facebook-väittelystä.kyynisyydestä, on pakko tehdä kompromisseja. On kuunneltava toista, tultava vastaan, yritettävä ymmärtää. Etsittävä yhteinen etu, ryhdyttävä kumppaniksi ja rakennettava asioita yhdessä.Vuoden 2017 alussa kaikki tämä on Suomessa ja koko maailmassa huonossa huudossa. Jos kestäviä ratkaisuja halutaan, vaihtoehtoja on vähän. On ajateltava, että ehkä tuokin haluaa hyvää.