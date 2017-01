Väärin kiroiltu, puoliksi tutkittu

Pääkirjoitus

joulupäivä alkoi kar­mealla tavalla: asevoimien Syyriaan matkalla ollut Tupolev-matkustajakone putosi aamu­varhain Mustaanmereen ja kaikki 92 koneessa ollutta kuolivat. Mukana oli 64 jäsentä asevoimien orkesterista.Terrori-isku oli monella ensimmäisenä mielessä, mutta ajatukset muuttuivat viime keskiviikkona. Verkkouutissivusto Life julkaisi tuolloin lentäjien viimeiset repliikit kirjoitetussa muodossa.Lifen mukaan viime sekunneilla jompikumpi koneen ohjaajista kirosi: ”Zakrylki, sukal!” Zakrylok on siiveke ja suka taas lutka. Käänsin repliikin suomeksi ”Siivekkeet, saatana”.ohjataan siivekkeillä. Zakrylok tarkoittaa kuitenkin myös laskusiivekettä eli laippaa. Niitä tarvitaan sekä nousussa että laskussa. Siis niitä härpäkkeitä siiven reunassa, joiden kääntyilyä ikkunapaikalla istuva matkustaja voi seurata nousun ja laskun aikana.Parempi käännös olisi ollut ”Laipat, perkele”.Laipat eivät siis joko toimineet tai lentäjä unohti ne. Siiven nostovoima ei riittänyt ja seurauksena oli kohtalokas notkahdus. Kone oli onnettomuushetkellä vain 250 metrin korkeudessa.Tämä on teoriaa. Varsinkin, kun keskustelun todenperäisyys on ilmeisesti yhden lähteen – Lifen – varassa. Tosin ainakin iltapäivälehti MK julkaisi samanlaisia tietoja myös ominaan.Viranomaiset eivät ole varsinaisesti kiistäneet kymmenen sekunnin keskustelun sisältöä. Liikenneministeri Maksim Sokolov tosin epäili torstaina, etteivät repliikit voi olla peräisin lentokoneen niin kutsutusta mustasta laatikosta: ­ensimmäinen näistä tallennuslaitteista nostettiin merestä keskiviikkoaamuna.Asevoimien lentoturvallisuuspäällikkö Sergei Bainetov taas viittasi lyhyeen radiokeskusteluun. Jompikumpi koneen ohjaajista olisi siis ehtinyt aukaista ra­dion, ja repliikit olisivat peräisin sieltä.2009 perustettua Lifea on nimitelty ”internettabloidiksi”. Ukrainan ja Syyrian sotaraportoinnissa sivustoa on syytetty valeuutisista tai ainakin uutisten parantamisesta Kremlin maustekaapin lisukkeilla. Mutta monissa uutis­tilanteissa Life on ollut sekä nopein että luotettava. Toisaalta, ainahan joku on voinut syöttää toimittajalle pajunköyttä.Ministeri Sokolovin mukaan kaikki vaihtoehdot ovat tutkinnassa avoinna. Bainetovin mukaan tutkittavia vaihto­ehtoja on kaikkiaan seitsemän.