Palveluista tuloja hakeva Suomi joutuu opettelemaan uuden tavan tehdä töitä

Pääkirjoitus

Vielä

Suomi

Suomi ei kuulu suurten turistimaiden joukkoon.

Matkailu

Työllistymisen

toissa vuonna kauppiaat joutuivat lukemaan tarkasti aluehallintoviraston päätöksestä, millainen poikkeuslupa kauppojen aukioloon oli myönnetty.Etelä-Savossa koko maakunnassa kaupat saivat halutessaan olla auki puolestapäivästä iltayhdeksään. Sen sijaan Etelä-Karjalassa aukiolo oli sallittua Lappeenrannassa, Imatralla, Parikkalassa ja Ruokolahdella aamuseitsemästä iltayhdeksään.Lahdessa kaupat saivat olla auki koko kaupungin alueella, mutta Orimattilassa sallittu alue oli piirretty tarkasti karttaan.Lapin rajakunnissa aukiolo oli sallittu iltakymmeneen asti. Ja niin edelleen.Rajausten logiikkaa oli turha edes yrittää selittää turisteille, joiden palvelemiseen poikkeuslupia oli haettu.Sittemmin kauppojen aukiolot vapautettiin. Poikkeuslupahakemusten teossa säästyi paljon aikaa, ja myös virkamiehet vapautettiin tuottavampiin töihin niiden käsittelystä. Kaupat ovat nyt auki asiakkaitaan varten parhaaksi kokeminaan aikoina.ei kuulu suurten turistimaiden joukkoon. Täällä ei ole antiikin raunioita, ympäri vuoden aurinkoisia hiekkarantoja eikä suurvaltojen itselleen pystyttämiä monumentteja.Silti matkailun merkitys kansantaloudelle on kasvussa. Vuonna 2014 matkailuun kulutettiin Suomessa runsaat 14 miljardia euroa. Summasta seitsemisenkymmentä prosenttia on peräisin kotimaan matkailusta. Matkan lähtöpisteestä riippumatta turistin tarpeet ovat kuitenkin samanlaiset. Hän tarvitsee majoitusta, ruokaa, liikenneyhteyksiä, ostosmahdollisuuksia, ajanvietettä ja muita palveluja.Tarjolla olevien rahojen kerääminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista. Suomi on edelleen monessa kohdassa viritetty teollisen yhteiskunnan ajattelulla, jossa työtä tehdään säännöllisesti ja koneisiin sidottua pääomaa hyödynnetään tasaisesti.Huolella säännelty ympäristö on sallinut myös työehtojen, lomien, sosiaaliturvan ja päivähoidon vakioinnin.Tällaiseen ajatteluun sesonkeihin perustuva ja vaihtelevasti viikonpäivistä ja juhlakalenterista piittaava palvelujen kysyntä sopii huonosti. Kauppojen aukiolossa markkinavoimat on päästetty ohjaamaan kehitystä, mutta muuten osat sopivat huonosti yhteen.ei ole ainut palveluelinkeino, joka ei ole vielä kyennyt hyödyntämään kaikkia mahdollisuuksiaan työllistää.Merkittävä osa palveluista on edelleen yhteydessä tavaroiden myyntiin. Jos on myyty kone, myydään myös sen huolto. Palvelutyön logiikka ei välttämättä poikkea isossa teollisuusyrityksessä valmistuksesta.Ongelmat tulevat kuitenkin pian vastaan, jos kyse on esimerkiksi tilanteesta, jossa ihminen ostaa palveluja toiselta ihmiseltä. Yksinkertaistettuna yritykset hankkivat tulonsa myymällä ja voivat vähentää kulut ennen verojen maksuja. Yksityinen ihminen sen sijaan maksaa tuloistaan ensin verot ja vasta sen jälkeen voi ostaa toisen ihmisen työpanosta. Välissä oleva verokiila haittaa uusien työpaikkojen syntymistä.esteet eivät katoa yksittäisellä tempulla kuten verovähennyksellä. Vuosikymmenten aikana rakennetut työelämän ja sosiaaliturvan säännöt vaativat paljon uudistuksia, jotta ne sopisivat myös palvelutöihin.Vielä vaikeammaksi uudistaminen tulee, jos tavoitteena on pelisäännöiltään kohtuullinen ja perusturvallisuuden takaava järjestelmä. Silloin täytyy erotella tarkasti, mitkä ovat tavoitteet ja mitkä keinot niiden saavuttamiseen.Kauppojen aukioloaikojen sääntely oli hyvä esimerkki siitä, että keinot olivat jääneet elämään, vaikka tavoitteet niiden takana olivat jo unohtuneet.