Napsutupakasta tuli erikoinen kiista

Pääkirjoitus

muuttavista kapseli­tupakoista on kehkeytynyt erikoinen kiista, joka on ­johtanut tupakkayhtiöiden erävoittoon ja valvovien viranomaisten hiljentämiseen – 100 000 euron sakon uhalla.Ensin uhkasakon sai valtakunnallinen valvontaviranomainen Valvira ja joulun alla Helsingin kaupunki. Käräjäoikeuden päätöksen perusteella kumpikaan ei saa välittää tietoa, jossa todetaan tupakkalain säädösten kieltävän kapselitupakoiden myynnin kuluttajille.on tupakkalain tulkinnasta. ­Elokuussa voimaan tullut laki kielsi maku­aineita sisältävät kapselisavukkeet. Valvira ja omalla alueellaan tupakka­tuotteiden myyntiä valvova Helsingin kaupungin ympäristökeskus katsovat, että kielto tuli voimaan heti 15. elokuuta.Tupakkayhtiöt ovat eri mieltä. Ne haluavat myydä varastonsa loppuun, koska tuotteista on maksettu verotkin. Maahantuojat jatkoivat myyntiä ja riitauttivat asian. Helsingin hovioikeus asettui välipäätöksessään tupakkayhtiöiden puolelle ja keskeytti Valviran määräyksen myyntikiellosta maaliskuun loppuun asti. Sittemmin Helsingin käräjäoikeus vaiensi sekä Valviran että Helsingin ­sakon uhalla. Kumpikaan ei saa kertoa käsitystään tupakkalain tulkinnasta.Vastakkain ovat taloudellinen etu sekä yleinen etu ja ympäristön terveellisyys. Tupakkajätit haluavat myydä tuotteitaan mahdollisimman pitkään. Viranomaiset valvovat säännösten noudattamista.on savuke, jonka ­makua voi muuttaa. Filtterissä on maku­aineita – esimerkiksi mentolia tai mustaherukkaa – sisältävä kapseli, joka puristetaan sormilla rikki niin, että aromi­neste imeytyy filtteriin. Kapselin rikkoutuessa kuuluu napsaus, mistä savuke on saanut lempinimen napsutupakka.Tuotteiden suosio on kasvanut nopeasti. Ne ovat kuin limuviinoja: niiden on havaittu houkuttelevan etenkin nuoria. Kynnys tupakanpolton aloittamiseen voi alentua, kun tupakasta saa napsauttamalla hyvän makuista. Siksi tuote haluttiin kieltää tupakkalailla.Kyse on myös viranomaistoiminnan avoimuudesta ja julkisuudesta – siitä, mitä valvovat viranomaiset saavat sanoa.Ratkaisua poikkeukselliseen riitaan ei vielä ole, sillä asia on vireillä hallinto-oikeudessa. Käräjäoikeuden päätökset olivat väliaikaisia turvaamistoimia, joilla turvataan hakijan, tupakkayhtiön, ­”oikeuden toteutuminen”. Tupakka­bisnes ei ole mitään nappikauppaa.