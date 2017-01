Syrjäytymiselle on keksitty monta nimeä, mutta lopulta kyse voi olla koulumatkasta

Pääkirjoitus

Vuosituhannen

Virpi Suutarin

Tälle

Dokumentin

alussa elokuva­teattereita kiersi herkullinen elokuva parikymppisistä kainuulaisista työttömistä. Surkuhupaisuutta varjosti se, että tarina oli totta.Joutilaat oli dokumentti syrjäytymisestä kasvukeskusten takana. Wunderbaum heilui tuulilasissa, eikä töitä tahtonut löytyä. ”Eihän täällä ole oppisopimuspaikkoja kuin muutama vuodessa, tässä persepaikassa.”ja Susanna Helken dokumentin julkaisusta on kulunut yli 15 vuotta. Mutta sen olisi voinut tehdä nytkin.Joutilaita on enemmän kuin aikoihin. Vailla työtä tai opiskelupaikkaa on joka viides 20–24-vuotias suomalaismies. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen luonnehti hiljattain nuorten miesten syrjäytymistä yhteiskunnan suurimmaksi ongelmaksi, oikeaksi aikapommiksi.Pommia yritetään nyt purkaa ammattikoulutuksen jättiuudistuksella. Pyrkimys on hilata opiskelua työpaikoille – siis korjata niitä ongelmia, joiden kanssa jo dokumentin joutilaat painivat: vaikka olisikin koulutus, töihin ei pääse.Edelleen moni putoaa parikymppisenä tyhjän päälle.”tyhjälle” yhteiskuntatieteilijät, viranomaiset ja toimittajat ovat keksineet nimiä. Joutilaisuus kuulostaa leppoisalta lojumiselta, syrjäytyminen ja näköalattomuus taas karmivan lopullisilta kohtaloilta. Tai entäs lääkärin diagnoosia muistuttava ”NEET-nuori” (not in education, employment or training).Lopulta kyse voi olla kuitenkin taval­lisista asioista.Saanko työharjoittelu­paikan? Kuinka pitkä matka pitää kulkea ammattikouluun? Entä jos en halua 16-vuotiaana asuntolaan?Jättimäisen uudistuksen lisäksi amiksia odottaa säästökuuri, joka uhkaa pyyhkiä kouluja kartalta. Huonoja uutisia niille, jotka ovat jo valmiiksi lipeämässä 2020-luvun joutilaiksi. Jo nyt etäisyyksissä ammattikouluun on valtavia eroja eri puolilla Suomea.Syrjäseuduilla pelätään matkojen venyvän ja yhä useamman jäävän kotiin.joutilaiden Suomi on sama mutta kuitenkin toinen. Kainuusta on lähtenyt tuhansia. Kouluja on lopetettu, matkat kasvaneet. Itäsuomalaisista nuorista liki puolet asuu yli kymmenen kilometrin päässä lähimmästä ammattikoulusta.Se on näköalattomuutta konkreettisimmillaan.