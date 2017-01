Pääkirjoitus

Julkisuus

Kauniit

Dove-brändi

Halussa

on luovutettu hyvän­näköisille. He kansoittavat mainokset, lehtien kuvituskuvat, elokuvat ja puheohjelmien juontajien paikat. He kantavat tarjolle jääkiekon arvokisojen mitalit. Kisojen ajan kamera on bongannut heitä pakonomaisesti yleisön joukosta.Mainoksiin kelpaa yksi tukeva keski-ikäinen mies koomiseen osaan.Julkisuuden lakia eivät horjuta edes poliitikot. Luulisi, että he edustaisivat kansaa myös ulkonäöllään. Eivät edusta. Jo muutama vuosi sitten tutkimus osoitti, että kauniilla kasvoilla saa Suomenkin vaaleissa enemmän ääniä.tienaavatkin enemmän. Yhdysvaltalainen taloustieteen professori David Hamermesh on kirjoittanut kokonaisen kirjan siitä, miten kauneus kasvattaa tuloja. Hänen laskelmiensa mukaan hyvännäköiset ansaitsevat 15 prosenttia enemmän kuin ne, jotka jäävät ulkonäkörankingin hännille. Keskiverrotkin häviävät kauneimmille.Eniten pöhistään naisten ulkonäöstä. Jopa naiset, joita luulisi ajatteleviksi, eivät malta olla sijoittamatta toisiaan kauneusasteikoille.Kun luin Jane Austenin romaaneja, halusin myös tutustua hänen elämäkertaansa. Sellaisen oli kirjoittanut kirjailija Carol Shields. Ei sitä pystynyt lukemaan alkua pidemmälle. Kirjailija näet huomautti toisesta naiskirjailijasta, että tämä näytti valokuvassa ”varsin vaatimattomalta”. Mautonta. Kirja kiinni.toi aikoinaan niin sanotusti tavallisen naisen mittaiset mallit mainoksiinsa. Silloin ajattelin, että ei onnistu. Katse tahtomattaankin vertaa malleja julkisuuden normiin eikä heidän edukseen. Tavallisuus näyttäytyy puutteena. Niin väkevä normi hyvännäköisyydestä on tehty. Kauneusteollisuus ei tuota kauneutta vaan tyytymättömyyttä.Voisiko olla toisin? Kauneushan on biologiaa, joku väittää. Darvinistin mukaan halu ei ole reilu. Kauneuden palvonta jyllää geenien voimasta, eikä poliittinen korrektius tätä voi padota.onkin jotain vastustamatonta. Se ei silti tarkoita, että jokapäiväinen julkisuutemme pitäisi jättää aggressiivisen kauneuden armoille.Kauneudella on ihan riittävästi elintilaa yksityiselämässä. Mutta jos julkisuus ei olisi niin normittava, meillä olisi enemmän itseensä ja kehoonsa tyytyväisiä ihmisiä. Tarvitsemme lisää tavallisuuden partisaaneja mainoksiin ja mediaan. Tavallisuudesta pitäisi tehdä normi.