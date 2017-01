EU:n suosio kestää myrskyt

Pääkirjoitus

vuosi sitten Euroopan ­komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitti hurjan varoituksen. Jos hollantilaiset sanoisivat huhtikuussa pidettävässä kansanäänestyksessä ”ei” EU:n ja Ukrainan väliselle assosiaatiosopimukselle, edessä olisi ”mantereenlaajuinen kriisi”.Hollantilaiset sanoivat ”ei”.Kesäkuun puolivälissä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk puolestaan varoitti, että Britannian kansanäänestyksen ”ei” EU-jäsenyydelle tarkoittaisi pahimmillaan ”koko länsimaisen poliittisen kulttuurin tuhoa”.Runsas viikko myöhemmin britit sanoivat ”ei” EU:lle.meillä on sitten käsissämme koko ympäröivän järjestelmämme tuho? Unioni hajoaa ja euro pirstoutuu?Joulun alla julkaistu laaja eurobarometri näytti, että EU-kansalaisten suhtautuminen unioniin on itse asiassa huikean myönteistä viime vuosien huonojen uutisten taustaa ja EU-päättäjien synkistelyä vasten. Kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa EU-maiden asukkaista ajattelee olevansa ”EU-kansalaisia”, suomalaisista 79 prosenttia. Lukemat ovat ennätysmäisen korkealla.Kautta Euroopan luottamus unionin toimintaan on suurempaa kuin jäsenmaiden hallituksiin tai parlamentteihin, vaikkei mitenkään erityisen korkealla, mitäpä tässä liioittelemaan.Kun mediassa puhutaan EU:n legitimiteettikriisistä, hajaannuksesta, riitelystä ja uskon puutteesta, eurobarometrissä vain neljäsosa EU-kansalaisista ilmoittaa suhtautuvansa unioniin negatiivisesti. Muut ovat positiivisia tai neutraaleja.Ennen ja jälkeen Britannian kansanäänestyksen kyselyt näyttivät samaa: puolet EU-kansalaisista suhtautuu unionin tulevaisuuteenkin positiivisesti.Neljä viidestä kannattaa EU:n pyhää uskonkappaletta ihmisten vapaasta liikkuvuudesta ja lähes 60 prosenttia uskoo euroon. Euroa käyttävissä maissa yhteisvaluuttaa tukee 70 prosenttia ja velka­kurimusmaa Kreikassakin 68 prosenttia.epäilystäkään, etteikö EU eläisi kohtalokkaita aikoja. Paljon on korjattavaa ja riitelyä on vähintäänkin riittävästi.Mutta kansalaismielipide osoittaa, että puheet EU:n kuolemasta voi jättää tuonnemmaksi.Tässä olisi EU-instituutioiden johtajille ja jäsenmaiden päättäjille pelin paikka: Jatkuvan synkistelyn sijaan EU:sta voisi yrittää maalata positiivisempaa mielikuvaa, koska sellaiseen maaperä on kuohkea. Sitä saattaisi kansa peukuttaa.