Trumpin mieltymys Venäjään on arvoitus

johdonmukaisuus Donald Trumpin lukuisten epäjohdonmukaisuuksien keskellä on asettuminen kerta toisensa jälkeen Venäjän puolelle kiistoissa Yhdysvaltain hallituksen, tiedustelun, kongressin ja kenraaleiden kanssa.Tämä asetelma ei muuttunut ratkaisevasti edes viime perjantaina, kun tiedustelujohtajat esittelivät ­Trumpille salassa pidetyt näyttönsä Venäjän tekemistä tietomurroista ja muista horjutustoimista Yhdys­valtain presidentinvaalikampan­jassa.Viikonvaihteessa Trumpin tuleva kansliapäällikkö Reince Priebus sanoi, ettei Venäjän osuudesta tietomurtoihin ole kiistaa, mutta Trump itse luetteli edelleen muita mahdollisia tietomurtojen tekijöitä.Keskinäinen kehuminen Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välillä käynnistyi jo ennen vaalikampanjaa. Vaihtoehtoisia selityksiä oudolle suhteelle hahmottuu helposti koko joukko.arvion mukaan Putinilla on käytettävissään raskauttavaa tietoa, jolla hän voi vaikuttaa ­Trumpin toimintaan presidenttinä.Tiistai-iltana tuli julki brittiläisen tiedusteluasiantuntijan kokoama raportti, jonka mukaan Venäjällä on juuri sellaista tietoa, mukaan lukien nauhoitettuja rivoja seksikohtauksia prostituoitujen kanssa.Raportti on kuitenkin ongelmallinen. Sen sisältö on ollut muun ­muassa johtavien yhdysvaltalaisten tiedotusvälineiden käytettävissä jo kuukausia. Tietoja ei ole julkistettu, koska niitä ei ole pystytty millään tavalla vahvistamaan.Raskauttavan aineiston kokoaminen ei varmasti sinänsä ole vierasta Putinille, joka on entinen vakoilija ja tuvallisuuspalvelun johtaja.Kouriintuntuvin osoitus Putinin roolista Trumpin taustalla on kuitenkin edelleen Yhdysvaltain tiedustelujohtajien raportti, jonka mukaan Putin ohjasi Venäjän häirintätoimia Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan aikana. Lisäksi Putin on ollut korostetun varma yhteistyön jatkumisesta Trumpin kanssa myös virkaanastujaisten jälkeen.selitykset Trumpin ja Putinin suhteille eivät sulje toisiaan pois. Sekin on mahdollista, että Trump tykkää Putinista.Venäjän johtajan vallantäyteisyys ja Venäjän oligarkkien estoton rikkauksillaan kerskuminen voivat vedota amerikkalaiseen kiinteistö­sijoittajaan, joka rakentaa kullattuja pilvenpiirtäjiä ja kehuskelee maksamattomilla liittovaltion veroilla.Jos kyseessä olisi pelkästään ­kovan vallankäytön ihailu, Trumpin kohteiksi olisi ansioituneempiakin autokraatteja. Putin on kevyessä sarjassa verrattuna Kiinan presidenttiin, puoluejohtajaan ja asevoimien komentajaan Xi Jinpingiin.Trump ei kuitenkaan ole osoittanut lainkaan lämpimiä tunteita Xitä kohtaan. Sen sijaan hän on horjuttanut Yhdysvaltain ja Kiinan suhteiden peruspilareita.Kiina on ollut Trumpin kampanjoinnissa vastustaja, jota pitää ­rangaista suojatulleilla. Pian vaalivoittonsa jälkeen Trump kyseenalaisti suhteiden perustana olevan tulkinnan, jonka mukaan Taiwan ja Manner-Kiina ovat yksi valtio.Se oli melkoinen haaste Xille, joka on todellisuudessa Trumpille paljon tärkeämpi henkilö kuin Putin.ottaa huomioon sekin mahdollisuus, että Trump on strateginen ajattelija.Kiina on Yhdysvaltojen päähaastaja lähivuosina, mutta Venäjällä on Yhdysvalloille lähinnä välinearvoa.Venäjän ja Yhdysvaltojen taloussuhteet ovat vähäiset, mutta Venäjä on väkisin osa Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteita. Lisäksi Venäjä on ydinasevalta ja YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsenmaa.Venäjä voisi olla käyttökelpoinen pelikumppani Yhdysvalloille Kiinan haastamisessa. Siinä olisi strateginen peruste Trumpin ja Putinin suhteelle.Toisaalta Venäjän kumppanuudesta ei olisi hyötyä Trumpille, jos se tapahtuisi yhdentyneen Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteiden kustannuksella. Eurooppa on kaikessa riitaisuudessaankin Yhdysvalloille aidosti strateginen kumppani sekä taloudessa että turvallisuudessa.yksi vaihtoehto on se, ettei Trump yksinkertaisesti osannut kääntyä tieltä, jolle tuli lähteneeksi.Aluksi Putinin kehuminen oli väline Barack Obaman ja Clintonin haukkumiseen. Vuolas imartelu Venäjältä ja ehdoton haluttomuus myöntää Venäjän vaikutusta vaalivoittoon lukitsivat Trumpin tielle, jonka päätepiste ei vielä näy.