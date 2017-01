Mitä poliitikoilta kannattaa kysyä? Vastaa kyselyyn ja auta hiomaan HS:n vaalikonetta

Pääkirjoitus

taas se aika vaali­kaudesta, kun kansalais­järjestöt ja edun­valvojat aktivoituvat.Vaalikoneen tekijät Helsingin Sanomissa ja muissa tiedotusvälineissä saavat näinä kuukausina yhteydenottoja, joissa ehdotetaan kysymyksiä vaali­koneeseen. Pahimmillaan ehdotukset on laadittu niin, että oma asia on ainoa mahdollinen vaihtoehto: Oletko hyvän puolella pahaa vastaan?Monet ehdotuksista ovat toisaalta hyvinkin järkeviä: Pitäisikö kunnissa ottaa käyttöön vastuullisuusmerkittyjä tuotteita?Silti tällaistakaan kysymystä ei suoraan voi ottaa koneeseen.vaalikonekysymykseen voi vastata yhtä hyvin kieltävästi tai myöntävästi. Toimivia kysymyksiä ovat esimerkiksi: Pitäisikö julkisia palveluita yksityistää? Onko talouskasvu tärkeämpää kuin ympäristönsuojelu? Tekisikö kovempi kuri kouluista parempia paikkoja?Näihin kysymyksiin voi olla vaikea vastata, mutta ne erottelevat ehdokkaita toisistaan.Ehdokkaat kertoisivat mielellään, kuinka he parantavat kaikkia asioita eivätkä leikkaa mitään.Vaalikoneen pitäisi antaa äänestäjälle kuva siitä, miten ehdokas päättää vai­keassa valintatilanteessa. Tämä voisi toimia: Korotetaanko päivähoitomaksuja vai jätetäänkö päiväkotien ruokalistoilta pois vastuullisuusmerkityt ruoat?ovat osallistuneet pitkin syksyä vaalikonekysymysten laatimiseen. Olemme pyytäneet teiltä ehdotuksia kysymyksiksi ja yrittäneet muotoilla niitä koneeseen sopiviksi. Olemme myös pyytäneet lukijoita vastaamaan kysymysvaihtoehtoihin. Näin saamme selville, ovatko kysymykset ymmärrettäviä ja jakavatko ne äänestäjiä riittävästi.Viimeisiä kysymyksiä hiotaan yhä. Voit vastata niihin alla, jotta saamme paremman kuvan niiden toimivuudesta. Voit myös ehdottaa omia kysymyksiä sähköpostitse suoraan minulle.