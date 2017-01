Keskusta kaipaa pientä ihmettä Helsingissä

Pääkirjoitus

keskusta­vaikuttajaa, Seppo Kääriäinen, Pekka Perttula ja Markus Ylimaa, kirjoittavat Kanava-lehdessä ”keskustan ihmeestä”, kuten he kutsuvat keskustan asemaa suurimpana puo­lueena ja pääministeripuolueena.Kirjoittajat muistuttavat, kuinka keskustaa kutsuttiin 1980-luvulla ”auringonlaskun puolueeksi”, jonka ennustettiin kuihtuvan, kunhan väki muuttaisi maaseudulta kaupunkeihin ja menisi töihin tehtaisiin ja konttoreihin. Kehityksen seurauksena politiikasta tulisi eurooppalaisen mallin mukaisesti kahden kauppa. Sdp ja kokoomus kasvaisivat automaattisesti suurimmiksi puolueiksi.kuinkas sitten kävikään?Väki muutti maalta kaupunkeihin ja meni töihin tehtaisiin ja konttoreihin, mutta Sdp:n ja kokoomuksen kasvu suurpuolueiksi jäi haaveeksi. Kävi päinvastoin – ne ovat tänään pienempiä puolueita kuin 1980-luvun loppupuolella, jolloin niillä oli kahdestaan eduskuntaenemmistö. Nyt kokoomuksen ja Sdp:n yhteenlaskettu paikkaluku on 72.Eduskunnan suurin puolue on keskusta ja toiseksi suurin puolue perussuomalaiset. Molemmat ovat suoraan alenevassa polvessa maalaisliiton rintaperillisiä. Niillä on eduskunnassa yhteensä 86 paikkaa.”Kansanliikkeenä keskusta on osannut historiansa aikana lukea oikein maailman ja yhteiskunnan virtaukset, tiedostanut aatteestaan käsin tehtävänsä ja pitänyt sen an­sioista ihmeen lailla pintansa puo­lueiden kamppailuissa”, Kääriäinen, Perttula ja Ylimaa arvioivat.Keskusta on todella pitänyt pintansa. Tappioiden jälkeen puolue on nopeasti nuollut haavansa, ja voittojen jälkeen se on ottanut vallan käsiinsä karskisti ja kursailematta.menestyjillä on heikot kohtansa. Niin on keskustallakin.Keskusta on vahva maaseudulla ja kaupungeissa, jotka sijaitsevat Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa sekä Pohjanmaalla. Tuleva maakunta­hallinto vielä sementoi keskustan vallan suuressa osassa maata vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi eteenpäin.Etelä-Suomen runsasväkisissä vaalipiireissä, varsinkin Turun, Tampereen ja Helsingin kolmiossa, keskustan jalansija on heikompi. Vähäisintä kannatus on Helsingissä. Kannatus on pysynyt alhaisena, vaikka puolue on naapurikau­pungeissakin napsinut voittoja.Keskusta on vain kerran – vuonna 2003 – saanut Helsingistä kaksi kansanedustajaa. Muissa eduskuntavaaleissa puolue on jäänyt joko ilman paikkaa tai saanut yhden ainoan edustajan, kuten kävi viime eduskuntavaaleissa.puutteesta keskustaa ei voi moittia. Ehdokaslistoilla on ollut vetonauloina myös kärkinimiä.Esko Aho (vuonna 1999), Anneli Jäätteenmäki (vuonna 2003) ja Mari Kiviniemi (vuonna 2007) siirtyivät kukin vuorollaan Pohjanmaalta Helsinkiin ja pääsivät kirkkaasti läpi. Pitkäaikaisia helsinki­läisedustajia heistä ei tullut. Aho jaksoi neljä vuotta, Jäätteenmäki vuoden ja Kiviniemi seitsemän vuotta.Viime eduskuntavaaleissa vetonauloina olivat Olli Rehn ja Paula Lehtomäki. Rehn valittiin Helsingistä ensimmäisen kerran eduskuntaan jo vuonna 1991. Hänestä olisi voinut tulla pitkäaikainen kansanedustaja, mutta Rehniä tarvittiin EU-tehtäviin ja Brysselin-reissu venähti kahden vuosikymmenen mittaiseksi.Lehtomäki siirtyi Helsinkiin ­Uudeltamaalta, josta hän oli ollut edustajana yhden vaalikauden ja sitä ennen kolme kautta Kainuusta.Rehn valittiin ja Lehtomäki pääsi varalle. Parin viikon päästä edustaja vaihtuu, sillä Rehn siirtyy Suomen Pankin johtokuntaan. Lehtomäen pitäisi ottaa edustajuus, mutta hän ei huoli sitä vaan jatkaa pääministerin valtiosihteerinä. Toiselta varapaikalta edustajaksi nousee Pekka Puska. Ainoan paikan kierrätys ei näytä oikein hyvältä.tarvitsisi kipeästi uuden alun, pienen ihmeen, pääkau­pungissa. Tutkimusten mukaan täällä on kannatuspotentiaalia, siis kasvunvaraa, mutta puolue ei saa piilokannattajia äänestäjikseen.Kysyin kerran eräältä keskustalaiselta, mistä kiikastaa.Helsinkiläiset eivät äänestä meitä, koska ovat omahyväisiä ja pitävät itseään muita parempina, hän vastasi ja jatkoi: nokkavia ovat kepulaisetkin, jotka ovat muualla Suomessa tottuneet pitämään valtaa.Kumman pitäisi muuttaa tapojaan? Ehkä se onnistuisi helpommin keskustalaisilta. Helsinkiläiset eivät hevin muuksi muutu.