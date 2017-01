Juustonaksut – uhka vai mahdollisuus?

Pääkirjoitus

on esitetty. Ei tietoa, kuka sen on puheli­mellaan naputellut tai onko se tosissaan kysytty, mutta siellä se on, kaikkien helsinkiläisten nähtävillä.Vastauksiakin alkaa tulla. ”Mahis.” ”Mahdollisuus <3.” ”Oksettaa pelkkä ajatuskin siitä hajusta.” Naksujen kannattajat jäävät voitolle.Mitä muuta ihmisillä on mielessä ­tammikuisena arki-iltana? Palataan ­seuraavaan viestiin ruudulla. Melko perinteinen rivous, tympeäkin. Sitten: parhaat vinkit cv:n tekemiseen? Väliin vähän Helsingin tuulisuuden harmit­telua. Ja heti perään kommentti A-stu­diossa käy­tävään keskusteluun yhtiöittämisestä.on Jodel, yksi suosituimmista uusista sosiaalisista medioista. Jodel – nimi tosiaan viittaa jodlaamiseen – alkoi levitä ainakin Helsingissä, Turussa ja Vaasassa syksyllä 2015.Älypuhelinsovelluksen erottaa muusta somesta se, että se on paikallinen: viestit näkyvät vain kymmenen kilometrin säteellä. Se on myös täysin avoin ja anonyymi. Virtuaalinen vessanseinä, jossain on sanottu.Kuten moni muukin asia, Jodel alkoi Suomessa pienen piirin juttuna. Alku­aikoina käytännössä kaikki keskustelut olivat ruotsinkielisiä ja pyörivät erityi­sesti Åbo Akademin ja kauppakorkeakoulu Hankenin ympärillä. Sovelluksen juuret ovatkin saksalaisilla yliopisto­kampuksilla.on ehkä ajanvietettä todella tylsään hetkeen, mutta muissa aiheissa päästään syvemmälle.Yllättävän asiallista keskustelua käydään Donald Trumpin Venäjä-kohussa käytetyn kompromat-termin innoittamana. Mitä tehdä exän alastonkuville? Poistaa vai säilyttää?Ihmisyydestä Jodelin suosio kertoo ainakin sen, että nimettömälle avautumiselle on tarve. ”Once again tais käydä niin että ihastuin saamatta vastakaikua”, kirjoittaa joku.”Tuli luuseri olo ja niin hirveä sosiaalinen ahdistus päälle et menin vessaan itkee ja sit lähdin kotiin”, tilittää toinen.Toisin kuin sosiaalisessa mediassa usein näinä aikoina, tuntemattomat ihmiset tsemppaavat. ”Hei et oo luu­seri.” ”Kyllä se siitä.”Se antaa toivoa.