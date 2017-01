Elämästä tullut alituista valintaa

Pääkirjoitus

vanhem­piaan ihmislapsi ei pääse valitsemaan, mutta sen jälkeen elämä onkin alituista valitsemista.Varhaislapsuuden olot ennustavat tutkimusten mukaan melko tarkoin ­lopunkin elämän suunnan. Silti myöhemmilläkin valinnoilla on merkitystä. Niitä lapsi tai nuori tekee yhdessä sattumavanhempiensa kanssa ja ihan itsekin.valinta ei Suomessa ole kovin kohtalokas päätös, vaikka koulushoppailusta puhutaankin paljon.Muuhun kuin lähimpään peruskouluun meno on muutaman suuren kaupungin ilmiö, joka ei tasa-arvoa romuta. Seuraava etappi on jo merkittävämpi, sillä ammattikoulu voi viedä kelpo töihin tai jopa jatko-opintoihin mutta saattaa myös osoittautua umpiperäksi.Korkeakouluvalinnassa tärkeintä on sisäänpääsy, ei niinkään koulun nimi tai maine. Muistakin kuin Helsingin yliopistosta voi ponnistaa politiikan, talouselämän tai vaikka tieteen kärkeen.Suomessa ylipäänsä ani harvoin udellaan ihmiseltä arvon tai kelvollisuuden mittarina, missä on koulunsa käynyt.nuorella silti riittää alan valinnassa, kun työelämätutkijoistakin osa pelottelee, että pian robotit rohmuavat kaikki työt asiantuntijoita myöten. Opinto-ohjaajat toki tähdentävät, että on parempi opiskella jotain kuin lyödä päätään seinään vuosia, mikäli sen kaikkein mieluisimman tai sukulaisten suositteleman alan ovi ei avaudu.Ryhtiä valintoihin epävarma voi etsiä huomenna tiistaina julkaistavasta kirjasta Omannäköinen elämä. Näin teet hyviä valintoja. Valmentavaan ohjaukseen uskova opas neuvoo, että elämän risteyskohdissa omaa motivaatiota ja unelmia kannattaa pysähtyä miettimään kunnolla.miten selvitä alati lisääntyvästä arkisten asioiden valintapakosta, jota kutsutaan myös valinnanvapaudeksi?Terveellä lienee muutakin puuhaa kuin miettiä, valitseeko maakuntayhtiön, yksityisen vai järjestön sote-keskuksen, jonne listautua kuin pörssiin. Ja sairastunut tuskin jaksaa ryhtyä laatuvertailuun vaan toivoo, että lähellä olisi kohtuullisen luotettava hoitopaikka.Myös matkustelu vaatii aikaa ja pelurin otteita jo kuukausia ennen h-hetkeä. Kaikki eivät erityisesti nauti siitä, että joutuvat silmä kovana kyttäämään netistä edullisimpia lento- ja junalippuja. Palveluita arvostavan mielestä kyseessä on täysi työ, mutta joillekin se ehkä on harrastus, joka pitää dementian loitolla.