Mitä Trumpille tuliaisiksi?

perjantaina virkaansa astuvan presidentin Donald Trumpin tuore haastattelu saksalaislehti Bildissä ja brittilehti The Timesissa osoittaa jälleen kerran, miten henkilökohtaisesti ja omalla egollaan Trump tekee politiikkaa: hän joko pitää jostakusta, tai sitten ei pidä, ja se vaikuttaa Yhdysvaltain tulevaan politiikkaan.Tämän on saanut tuta myös Saksan liittokansleri Angela Merkel, jota Trump taas syytti ”katastrofaalisesta virheestä” pakolaispolitiikassa.Pientä kädenojennustakin tosin nähtiin – rystyset edellä. Trump sanoi suhtautuvansa sekä Merkeliin että Venäjän presidenttiin Vladimir Putiinin yhtä avoimesti. ”Ainakin tähän asti luotan molempiin – mutta katsotaan, kauanko se kestää. Ehkei kovin kauaa.”kolme keskeistä tavoitetta tulevat selviksi. Trump haluaa teollisuustyöpaikkoja Yhdysvaltoihin. Toisekseen hän aikoo vähentää tuontia. Molempia Trump edistää uhkailemalla auton­valmistajia, ja nyt oli BMW:n vuoro. Kolmanneksi Trump panee Euroopan maksamaan Natosta. Senkin hän tekee uhkailemalla.Trumpin tavoitteet ymmärtää, keinoja ei. Hän lataa heti pöytään sodan ja kauppasodan. Ja kun tulosta ei tule, paineet kasvavat. Silloin Trump saattaa etsiä syn­tipukkeja. Hyvä syntipukki olisi Saksa, jonka vienti vetää ja talous kasvaa, varoitti saksalaisen taloustutkimuslaitoksen Ifon johtaja Clemens Fuest maanantaina.Vakavin viesti haastattelussa koskee Natoa ja EU:ta. Nato on vanhentunut ja toimintakyvytön, Trump sanoo. Hän sanoo myös, että Yhdysvalloille on samantekevää, hajoaako Euroopan unioni.On huolestuttavaa, ettei Trump lainkaan välitä siitä, että niin sanottu länsileiri pysyisi poliittisesti yhtenäisenä.pitää kiinni populismistaan. Sa­maa voi sanoa Bild-lehden kustantajasta Kai Diekmannista. Hän ottaa kaiken irti siitä, että oli yhdessä The Timesin edustajan – entisen toimittajan ja nykyisen raskaan sarjan brexit-poliitikon Michael Goven – kanssa ensimmäisiä Euroopan median edustajia, jotka pääsivät ta­paa­maan Trumpia. Bildin jutussa on ku­va jopa Trump Towerin hissin nappuloista.Diekmann vei myös tuliaisia. Trump sai palan Berliinin muuria. Palassa on Helmut Kohlin ja Georg Bush vanhemman nimikirjoitukset.Nerokasta vai vastenmielistä? Jos Trumpilla ei vielä ole Meksikon-muu­riaan, niin jotain muuria nyt kuitenkin.