Monella on kaksi minää, jotka eivät puhu toisilleen

Zadie Smithin mukaan ajatus siitä, että ihmisellä on yksi selkeä ja aito identiteetti, joka kumpuaa omasta synnyinpaikasta tai elämänpiiristä, ei toimi nykymaailmassa. Yhä useammalla on kaksoisidentiteetti, jossa yhdistyvät erilaiset paikat ja kulttuurit.Smith käytti arkkiesimerkkinä Franz Kafkaa, joka eli 1900-luvun alussa Prahassa. Kafkan novelli Linna kuvaa kirjailijan pyristelyä juutalaisuuden, Itävalta-Unkarin ja maan raunioille vuonna 1918 perustetun Tšekkoslovakian välillä. Nimetön K. vaeltaa Linnassa luukulta luukulle kykenemättä puhumaan tai tulemaan tunnistetuksi.Mutta ei tässä välttämättä Kafkaa tarvita: monella meistä on kaksi minää, jotka eivät juuri puhu toisilleen.lapsena maalla keskellä Suomea. Paukutin pianoläksyni isoiso­äidin pianolla, tiesin juureni 1600-luvulle asti ja osasin metsä­polut. Jokaiseen taloon liittyi tarina. Tunsin bussikuskit ja kaupan myyjät.Sitten yhtenä aamuna otin kaksi kassia ja paistinpannun ja muutin Helsinkiin pieneen huoneeseen betonilähiön takareunalle Tapulikaupunkiin. Kun seuraavana aamuna lähdin bussilla keskustaan, kauhu kouraisi vatsassa katsellessani silmieni ohi valuvien kerrostalojen ikkunoiden nimettömyyttä.Jälkeenpäin ajatellen elämäni halkesi sinä aamuna kahtia. Kun menin käymään lapsuudenkodissani, vaihdoin linja-autossa leppoisaan jutusteluun ja varoin kertomasta mitään hyvää kaupungista. Kun palasin Helsinkiin, vaihdoin Pasilassa suoranuottiseen kirjakieleen enkä puhunut menneistä – niillä ei ollut mitään tekoa Helsingissä. Nielaisin aina, kun puhe kääntyi Pihtiputaan mummoon, koska tuntui toivottoman typerältä alkaa selittää jotakin Suomen Ateenasta.Maalla etelän kaupungeista oli tullut enimmäkseen harmeja: kutsuntoja turhanaikaisiin sotiin ja veronkantajia. Esi-isäni, joka ei oletettavasti ollut mikään iloinen veronmaksaja, joutui joskus 1700-luvulla antamaan talomme kruunun veronkantopaikaksi, jossa kylän verot kerättiin. Tarina kertoo, että kun kylällä alettiin pilkata Koivula-nimistä taloa Kantolaksi, isäntä lopulta kaatoi kimpaantuneena pihakoivikon kannoiksi ja ilmoitti, että olkoon sitten Kantola.Erityisesti Helsinki oli huonossa huudossa. Kotiin tilattiin paljon lehtiä, mutta ei koskaan Helsingin Sanomia. Jouduin myös lukemaan lapsuuteni Nakke Nakuttajaa, koska Aku Ankka oli saman konsernin lehti kuin Helsingin Sanomat. Kun aikanaan kirjoitin jutun Aku Ankan 50-vuotisjuhlakirjaan, en tainnut koskaan mainita siitä isälleni.kaksoisidentiteetin kanssa on usein taiteilua ja vaikenemista kahden minuuden välimaastossa. Mutta Zadie Smith on oikeassa: tuplaidentiteeteistä on tulossa yhä yleisempiä.Kaksoisidentiteettejä synnyttävät globalisaation kiihdyttämä muuttoliike maasta toiseen ja muuttoaalto maalta kaupunkeihin. Kun nyt meneillään oleva suuri muutto maalta kaupunkiin tasaantuu vuoden 2050 tienoilla, kaupungit ovat imeneet noin kolme miljardia ihmistä, ja maaseudulla asuu vain pieni osa ihmisistä. Helsinkiläisten määrä kasvaa nyt 8 000 ihmisellä vuodessa, enemmän kuin koskaan sitten 1960-luvun. Helsingin seudulla asuu vuonna 2050 noin puoli miljoonaa ihmistä enemmän kuin nyt.Muutos tuntuu myös politiikassa. Voi ajatella, että Yhdysvalloissa, Britanniassa, Ranskassa ja myös Suomessa on parhaillaan käynnissä maalaisten kapina suuria kaupunkeja vastaan.häviävät tämän taistelun: yhteiskunnat tarvitsevat suuria kaupunkeja ja muuttoliikettä menestyäkseen. Mutta jos maalaiset häviävät rumasti, katkera viivytystaistelu voi tuoda ongelmia. Samalla meiltä katoaa elinvoimainen maaseutu, ja moni joutuu kärvistelemään jakautuneen identiteetin kanssa.Asuttuani nyt Helsingissä hyvän tovin osaan monet kadunkulmat ulkoa – ja niistä moniin liittyy hyvä tarina. Vähitellen olisi ajateltava, että emme tarvitse vakaata ja vankkumatonta alkuperäistä identiteettiä vaan joustavan, kimmoisan ja ute­liaan minuuden. Siinä voi olla monenlaisia aineksia, joita ei tarvitse lohkoa erillisiksi osiksi. Emme ole joko maalaisia tai kaupunkilaisia vaan sekä maalaisia että kaupunkilaisia. Emme myöskään kantasuomalaisia tai maahanmuuttajia vaan Suomessa asuvia ihmisiä, joista jokaisella on oma tarinansa.