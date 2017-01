Obama epäonnistui harkitsemalla liikaa

Pääkirjoitus

rauhanpalkinnon myöntäminen Barack Obamalle jo hänen ensimmäisenä presidenttivuotenaan 2009 saa jälkikäteen osakseen aika kovaa kritiikkiä jopa palkinnon myöntäjiltä. ­Obama palkittiin kuitenkin ansioista, jotka muistetaan todennäköisesti paljon paremmin ja pitempään kuin Obaman arvostelijoiden esittämät näkemykset.Obama palkittiin siitä, että hän osasi herättää toiveikkuutta ja kuvailla uskottavia ihanteita George Bushin presidentti­vuosien ankeiden tunnelmien jälkeen. Nobelin palkinto myönnettiin enemmän tulevaisuudenuskolle kuin Obamalle.Obaman rooli kansainvälisen yhteistyön rakentajana voi korostua jälkikäteen ­vastaavalla tavalla, kunhan sitä päästään vertaamaan hänen seuraajansa aikaansaannoksiin. Obama pyrki hakemaan ratkaisuja yhdessä muiden maiden kanssa. Yhdysvaltojen presidentit ovat useammin painottaneet maansa kykyä toimia yksin ja omilla säännöillään. Yhteistyön voimistumisella oli paljon merkitystä Suomen kaltaisille pienehköille eurooppalaisille maille.Obama on myös säilyttänyt harvinaisen kykynsä lumota kuulijakuntansa.iime viikolla Obama piti Chicagossa viimeisen puheensa presidenttinä. Hän vetosi voimakkaasti amerikkalaisten yhtenäisyyden puolesta. Tällaisella ihanteellisuudella voi olla paljon vaikutusta entisen presidentin puheissa. Aiempi esimerkki on Jimmy Carter, joka Obaman kausia selvästi vaatimattomamman suorituksen jälkeen nousi yhdeksi Yhdysvaltain historian arvostetuimmista entisistä presidenteistä.Korkealentoisuus alkaa kuitenkin kääntyä istuvaa presidenttiä vastaan, kun puheiden ja todellisuuden välinen ristiriita kasvaa liian suureksi. Näin ehti jossakin määrin käydä Obamalle.Suuriksi epäonnistumisiksi Obaman presidenttivuosilta nousevat Syyria ja Trump.aihtoehdot eivät olleet kovin hyviä, kun Obama syyskuussa 2013 perääntyi uhkauksestaan käynnistää sotatoimet Syyrian presidentin Bashar al-Assadin joukkoja vastaan, mikäli ne turvautuisivat myrkkykaasun käyttöön kapinallisryhmiä ja siviilejä vastaan. Britannian parlamentti oli hylännyt osallistumisen sotatoimiin ja Washingtonissakin riitti niiden vastustajia.Korvikkeeksi nousi Venäjän kanssa neuvoteltu sopimus Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamisesta. Aseet tuhottiin, mutta Lähi-idässä vahvistui käsitys Obaman heikkoudesta. Ennen kaikkea Venäjä raivasi itselleen entistä suuremman roolin Syyrian sodassa. Yhdysvaltojen vaikutusvallan heikkeneminen Lähi-idässä jatkuu edelleen, terrorijärjestö Isisin vastaisen koalition kokoamisesta huolimatta.Nyt Syyrian tulevaisuudesta valmistellaan Venäjän ja Turkin vetämiä neuvotteluja, joihin Yhdysvallat ehkä kutsutaan, ehkä ei.Yhdysvaltojen kotirintamalla kohtalokkainta Obaman poliittiselle perinnölle on se, että hänen seuraajansa Donald Trump haluaa tuhota sen.Trumpin vaalivoitto oli suuri henkilökohtainen tappio Obamalle, vaikka on täysin kohtuutonta syyttää vaalituloksesta ensimmäisenä häntä. Vastuu esimerkiksi rasismin hyödyntämisestä vaalikampanjassa kuuluu yksinomaan Trumpille.Obama ja demokraattien hänen seuraajakseen tarjoama Hillary Clinton menettivät kuitenkin yhteyden siihen osaan Amerikkaa, joka nosti Trumpin presidentiksi. Koko maailma joutuu elämään seurauksien kanssa.