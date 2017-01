Lahden MM-kuohunta kertoo hiihtolajien suosion hiipumisesta johtuvasta kipuilusta

Pääkirjoitus

Hiihdon

Vanha

Mitä

MM-kisojen kulisseissa on kuohunut monella tapaa. Suomen hiihtoliitto teki MM-huumassaan huonon sopimuksen Lahden hiihtoseuran (LHS) kanssa, Hiihtoliitto uhkasi viedä Lahdelta tulevien vuosien maailmancupit eikä MM-kisaorganisaationkaan toiminta oikein miellytä ainakaan Lahdessa.Kuka tai ketkä olivat pääsyyllisiä jäätävään tilanteeseen? Riippuu vastaajasta. LHS:n mukaan Hiihtoliitto uhkaili, ­Hiihtoliiton mielestä LHS pullisteli ja kisaorganisaation mielestä Lahdessa ei siedetä ulkopuolisten neuvoja.lahtelainen sanonta: ”Ensin oma ja sitten Lahden hiihtoseuran etu.” Lahden kaupunki on vuosikymmenten ajan satsannut Lahden hiihtostadioniin satoja miljoonia euroja, ja pelkästään kymmenen viime vuoden aikana aluetta on remontoitu yli 20 miljoonalla eurolla. LHS ja Hiihtoliitto ovat käärineet voitot.Mikä on muuttunut? Salpausselän maailmancupin kisat eivätkä edes MM-hiihdot takaa tuhteja voittoja, ja siksi LHS ja Lahden kaupunki vaativat Hiihtoliitolta takuut, jotta ne eivät joudu MM-kisojen maksumiehiksi. Niinpä Lahden kaupungin sijaan maksumieheksi on joutumassa Hiihtoliitto, jos MM-hiihdot tuottavat tappiota. Vai pitääkö jo sanoa ”kun ne tuottavat tappiota”.Tiistaina ratkennut kiista 185 000 eurosta oli lähinnä huono vitsi koko MM-satsauksen näkökulmasta. Se kuvastaa myös pohjoismaisten hiihtolajien hiipuvasta suosiosta nousevaa kipuilua.Perinteisesti Lahden MM-hiihtojen vetonauloja on ollut mäki­hyppy. Nyt vaarana on, että varsinaisissa kilpailuissa ei nähdä yhtään suomalaista hyppääjää. Se ei olisi suuri ihme, sillä Suomessa on enää kourallinen lajin harrastajia.tästä kaikesta opimme? Kuinka moni lahtelainen jäisi kaipaamaan maailmancupin kisoja? Tai edes hyppyri­mäkiä, joille käyttäjiä ei enää juuri ole. LHS:n lähipiiri ja useat lahtelaiset kärkipoliitikot (jotka perinteisesti ovat kuuluneet LHS:n sisäpiiriin) liputtavat toki maailmacupin kisojen tai vaikka talvi­olympialaisten puolesta, mutta uskomus lahtelaisiin syöpyneestä hiihtokisa­huumasta saattaa olla melkoista harhaa.Pientähän tämä kuohunta on vuoden 2001 Lahden MM-hiihtojen hemohes-sekoiluun, joten 34 päivän päästä alkavat MM-kisat voidaan viedä läpi hymyssä suin kaikkien osapuolten kesken.Seuravaksi Lahden hiihtoseura voikin jo hamuta ­takaisin Lahteen ampuma­hiihdon MM-kisoja. . .