Kiitollisuus hoitaa aivojasi

Pääkirjoitus

Elämä

Aivojen

Kun

on muuttunut vaikeaksi. Näin voisi päätellä siitä, että lehdet, internet ja kirjakaupat ovat tulvillaan neuvoja hyvästä elämästä: miten kykenisit keskittymään olennaiseen, nukkuisit paremmin, olisit läsnä perheellesi, jaksaisit hoitaa itseäsi tai ylipäätään saada mielenrauhan.Ihmisen aivot eivät ole kehittyneet yhtä nopeasti kuin kaikki se, mitä ihmisen aivoilla on keksitty. Digitaalisen aikakauden infoähky ja viriketulva ovat aivoille kova koettelemus.Kun yhä useampi meistä myös tekee työtä enimmäkseen aivoillaan, aivoja kannattaa hoitaa ja käyttää viisaasti. Väsynyt, nälkäinen ja huonosti nukkunut ihminen aiheuttaa harmia sekä itselleen että muille.perushuollon lisäksi kannattaa harkita, mitä ajatuksia aivoissaan pyörittelee. Mitä enemmän pohtii synkkiä asioita, sitä enemmän alkaa nähdä ympärillään synkkyyttä.Jos kiinnittää huomiota myönteisiin asioihin, se ruokkii hyvinvointia ja mielenrauhaa.Aikuiskouluttaja ja elämäntaitovalmentaja Marika Borg antaa tähän yksinkertaisen neuvon kirjassaan Rakastu elämääsi. Hänen mukaansa kiitollisuus on parasta aivohuoltoa. Se on kuulemma niin hyvää aivojumppaa, että Borg kehottaa pitämään kiitollisuudesta päiväkirjaa: Mistä kaikesta voin olla kiitollinen tänään?Kiitollisuuden hyvä vaikutus on toki tajuttu jo vuosisatoja sitten, ja se löytyy myös kristinuskon opetuksista. Kun Jeesus opetti ihmisiä rukoilemaan, kiitollisuus oli ihan keskeistä.Kiitos Jeesus ruuasta, aamen. Niinpä. Jopa siitä voi olla kiitollinen, jos joka päivä on ruokaa pöydässä.maailmassa tapahtuu koko ajan kauhistuttavia asioita, ehkä kannattaa aina hetkeksi muistuttaa itselleen, mikä kaikki on hyvin. Ihmismieli tottuu hyviin asioihin nopeasti, joten muistutus voi olla paikallaan. Jos on viettänyt pari viikkoa metsämökissä ilman mukavuuksia, huomaa olevansa kiitollinen sisä­vessasta tai pyykinpesukoneesta.Ihminen havahtuu hyviin asioihin elämässään useimmiten silloin, kun on menettämässä ne tai jo menettänyt. Lähellä kuolemaa käyneet ihmiset ovat saaneet kertajysäyksenä herätyksen elämän hyviin puoliin. He osaavat olla kiitollisia siitä, että ovat elossa.Kiitoksia kannattaa jakaa myös muille. Työkaveria voi kiittää avusta ja rakkaitaan kannattaa kiittää siitä, että he ovat olemassa. Jos päivä on ollut oikein erityisen ikävä, sen päätteeksi voi huokaista: Luojan kiitos tämä päivä on ohi.