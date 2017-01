Aaron vastaan Amanda

Pääkirjoitus

Tämä

Aaron

Trumpin

Jaksaisinko

kirjoitus on omistettu ­Aaronille ja Amandalle.Aaron on 20-vuotias amerikkalaismies, joka äänesti Donald Trumpia. Amanda on viitisen vuotta vanhempi amerikkalaisnainen, joka ei selvästikään pidä Trumpista.Satuin seisomaan Aaronin ja Amandan vieressä kadunkulmassa Washingtonin keskustassa Trumpin virkaanastujaisten iltana. Aiemmin Trumpia vastustavat mielenosoittajat olivat polttaneet paikalla auton. Mellakkapoliisi oli sulkenut kadun ja käyttänyt mielenosoittajiin pippurisuihketta.oli tullut mielenosoittajien keskelle Make America Great Again -lakki päässä. Se vaati rohkeutta. Hän halusi selittää eri mieltä oleville ihmisille, etteivät trumpilaiset ole pahoja. Hän kannatti Trumpia talouteen liittyvistä syistä.Amanda kuunteli Aaronia kohteliaasti. Hän kyseli, tiesikö Aaron, mitä seurauksia voi tulla, jos Trump purkaa sairasvakuutusjärjestelmä Obamacaren. Kierukasta saattaa tulla niin kallis, ettei köyhillä naisilla ole siihen varaa. Se taas johtaa abortteihin, joita Trump vastustaa.virkaanastujaisissa ja mielenosoituksissa juttelin kymmeniä Trumpia kannattavien ja vastustavien amerikkalaisten kanssa. Yhteistä heille oli, että harva tunsi ketään vastapuolelta – tai jos joku tunsi, hän oli vältellyt vaikean keskustelun aloittamista.Miten ne toiset voivat ajatella niin, moni kysyi minulta, suomalaistoimittajalta. Ulkomaankirjeenvaihtajan kun on pakko lähteä kuplastaan ja reissata ympäri maata tapaamassa erilaisia ihmisiä.Asetelma olisi huvittava, ellei se olisi pelottava. Vaalipiirit Yhdysvalloissa on piirretty niin, ettei ehdokkaiden tarvitse enää vedota toisen puolueen äänestäjiin. Myös media on jakautunut poliittisten leirien mukaan. Aaron ei edes tiennyt, että seuraavana päivänä Washingtonissa olisi valtava naisten marssi.Siksi se, että Aaron ja Amanda kuuntelivat toisiaan, oli ihailtavaa. Mielipiteiden ymmärtäminen ei ole samaa kuin niiden hyväksyminen. Mutta jos ymmärtää, on vaikea vihata.itse tehdä saman Suomessa? En ole varma. Tunnen muka kotimaani. Sitä paitsi erimielisten kanssa on niin rasittavaa väitellä.”Oli kiva tavata”, sanoi Amanda. ”Samoin”, sanoi Aaron.He kättelivät kuin vaaliväittelyssä, ja se hymyilytti molempia.