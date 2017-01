Ennustajat ennustakoot – poliitikot päättäkööt

Pääkirjoitus

kansantalousosasto julkisti viime vuoden lopussa normaaliin vuodenkiertoonsa kuuluvan suhdanne-ennusteen. Myös Suomen Pankki ja monet muutkin instituutiot olivat samalla asialla.Ennusteissa arvioidaan Suomen talouden kääntyneen pieneen puolentoista prosentin kasvuun viime vuoden aikana. Valtiovarainministeriön mukaan kasvu jatkuisi tänä ja ensi vuonna – tosin hidastuen yhden prosentin tuntumaan.Ennustelaitosten näkemyserot ovat vähäisiä. Julkisuus niitä kuitenkin tavan mukaan suurenteli. Mauno Koivisto sanoi joskus, että bruttokansantuotteen muutoksista puhuttaessa ei juuri kannata välittää desimaalipilkun oikealla puolella olevista numeroista.Yhden prosentin kasvuvauhti on varsin hidasta verrattuna menneiden vuosikymmenten aikaisiin lukuihin. Esimerkiksi 1990-luvun alun laman jälkeen vuosina 1993–2008 kokonaistuotanto kasvoi keskimäärin nelisen prosenttia vuodessa. Se pudotti tehokkaasti valtionvelan suhdetta bruttokansantuotteeseen.että talous virkistyy. Samalla on syytä muistaa, että olemme vasta nyt saavuttamassa vuoden 2008 bruttokansantuotteen volyymin tason.Yhtä tärkeää on sisäistää Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön arviot siitä, että talouden yhden prosentin kasvuvauhdista on tulossa eräänlainen ”uusi normaali”. Tämä johtuu siitä, että tuottavuuden kasvuvauhti jää hitaaksi ja että työikäi­sen väestön väheneminen supistaa vuotuisen työpanoksen määrää.Valtiovarainministeriön ennuste ei kelvannut kaikille ministereille. Tähän vaikuttaa selvästi valtiovarainministeriön ylijohtajien Mikko Spolanderin ja Sami Yläoutisen kanta, jonka mukaan edes nykynäkymää vahvempi suhdannekäänne ei pelasta Suomen julkista taloutta. ”Perusongelmamme on liian alhainen työllisyysaste verrattuna siihen, mitä kestävä julkinen talous edellyttäisi”, he kirjoittivat (HS 15.1.)Tämä karu näkymä vahvistaa syntynyttä poliittista jännitettä. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ehti jo ennen ennusteen julkistamista kertoa, ettei uusia menoleikkauksia tarvita. Ulkoministeri Timo Soini (ps) oli samaa mieltä. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) oli jo ennen heitä puhunut 1–2 miljardin euron leikkaustarpeesta. Pääministeri ja valtiovarainministeri ovat ani harvoin olleet julkisesti napit vastakkain näin tärkeässä kysymyksessä.Tuore elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi myös innoissaan kansalle, että taloudessa menee pa­remmin kuin valtiovarainministeriö ennustaa. Perusteluksi kelpasi muun muassa ”valtiovarainministeriön tyyliin kuuluva synkistely”. Tämä klisee ei ollut tuoreudella pilattu.päättäjien taipumus ”ratkaista” taloudellisia ongelmia tekemällä omia ennusteita ei ole uusi asia.Vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen hallitus saatiin kasaan vasta sitten, kun oletettiin taloudellinen kehitys ennusteita paremmaksi. Kun talouden kehitys osoittautui ennusteita heikommaksi, oli hallituksen taival kivinen. Pari puoluetta väsyi matkalle, ja surkeaksi lopuksi hallituksen ministerit äänestelivät omia lakiesityksiään vastaan.Vuoden 2007 vaalien jälkeen nähtiin puolestaan se ihme, että ennen vaaleja identifioitu julkisen talouden kestävyysvaje jalostui poliittisessa myllyssä jakovaraksi.On joskus menty toisinkin päin. Kesällä 1978 silloinen ministeri ­Paavo Väyrynen kutsututti talouspoliittisen ministerivaliokunnan koolle, kun valtiovarainministeriö oli hänen mielestään ennustanut liian korkeaa neljän prosentin kasvua vuodelle 1979. Politiikasta silloinkin oli kysymys. Toteutunut kas­vuprosentti oli sitten reilusti yli 7.velkaantuminen on välttämätöntä saada kuriin myös siksi, että 2020-luvulla on edessä suurten ikäluokkien tulo siihen ikään, että vanhus- ja terveyspalvelujen kasvusta aiheutuva rahoitustarve kasvaa tuntuvasti. Myös asehankinnat ­aiheuttavat ensi vuosikymmenellä merkittäviä lisämenoja.Pyrkimykset hoitaa nämä menot jotenkin ”budjettikehysten ulkopuolella” ovat lapsellisia. Eivät luottoluokittajat tai Suomen valtion lainoittajat niin hölmöjä ole, että heille kelpaisivat mitkään kirjanpitokikat.Kukaan ei tietenkään tiedä, mitä maailmantaloudessa tapahtuu. Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi on tehnyt tulevaisuudesta poikkeuksellisen epävarman. Sitä tärkeämpää on, että virallisten ennustajien ja poliittisten päättäjien välillä on selvä työnjako.