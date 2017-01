Selvitykset ovat savikiekkoja

Pääkirjoitus

ovat suomalaisen politiikan savikiekkoja.Liikenneministeri Anne Berner (kesk) esitteli viime viikolla ministeriönsä ehdotuksen väyläyhtiöstä. Berner ideoi, että Suomen tieverkosto siirrettäisiin yhtiöön, joka hoitaisi teitä autoilijoilta kerätyillä maksuilla. Samalla autoilijoiden verotusta kevennettäisiin.Esittelypäivä oli politiikassa samanlainen ajankohta kuin trap-ammunnassa se hetki, kun ampuja karjaisee käskynsä savikiekon laukaisijalle. Englanninkielisessä maailmassa usein: ”Pull!”Bernerin väyläyhtiöesitys on nyt paloina pitkin peltoa, ja valmistelu on keskeytetty. Esityksessä olikin paljon ongelmallisia kohtia, ja omavaltainen idea auto­verosta luopumisesta oli paha munaus Berneriltä. Mutta perinteisen selvityksen tehtävän esitys täytti. Sekä kokoomus että perussuomalaiset ehtivät profiloitua tarkkoina ampujina. Oppositiokin osallistui. Keskusta seurasi katsomosta.verotuksen kokonaisuudistuksesta tehtiin selvitys ali­valtiosihteeri Martti Hetemäen johdolla.Selvityksessä ehdotettiin muun muassa ansiotuloverotuksen ja yhteisöverotuksen keventämistä, pääomatulojen verotuksen kiristämistä ja arvonlisäveron nostoa sekä veropohjan yhtenäistämistä. Yhtenäistämisellä tarkoitettiin vero­vähennysten poistoa tai kutistamista.Nykyinen elinkeinoministeri, silloinen valtiovarainvaliokunnan verojaoston vetäjä Mika Lintilä (kesk) veti nopeasti liipaisimesta: ei käy, koska se johtaisi aggressiiviseen verokilpailuun muiden maiden kanssa. Nykyinen puolustusministeri, silloinen kansanedustaja Jussi Niinistö (ps) piti selvitystä kokoomuslaishenkisenä. Vasemmisto näki esityksen vievän kohti tasaveroa.Ammunnan räiskettä innosti ajatus siitä, että äänestäjä varmaan suuttuu, jos asuntolainan korkovähennyskin voisi mennä veropohjan siivouksessa. Ja ruoka kallistuisi. Juu ei. Vaalitkin olivat tulossa.selvitystä olivat päinvastaista mieltä autoilun verotuksen kehittämisestä. Selvityksiä kuitenkin yhdisti se, että molemmat menivät pitemmälle kuin mihin politiikka oli valmis.Politiikassa pärjäävien silmät on somasti siroteltu pitkin päätä siten, että näkyvyys taaksepäin on parempi kuin eteenpäin. Suojaaminen ja säilyttäminen tuovat enemmän ääniä kuin uudistaminen ja rohkeus.Tällaisessa asetelmassa selvitykset joutuvat merkilliseen rooliin. Niitä tilataan, koska uudistua pitäisi. Ne ammutaan, koska valituksi halutaan tulla.