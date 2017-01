Ilmastoennätykset hälyttävät toimiin

Pääkirjoitus

Maailman ilmatieteen laitos WMO antoi ilmastohälytyksen viime viikolla ilmoittaessaan, että ilmastonmuutos on saavuttanut monella mittarilla uuden huippunsa. Maapallo oli viime vuonna ennätyslämmin. Hiilidioksidia ja metaania oli ilmassa ennätyksellisen paljon, arktista merijäätä ennätyksellisen vähän. Saman viestin välittivät Yhdysvaltain ilmatieteen laitos Noaa ja Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa.



Ilmastoennätyksiin on viime vuosina totuttu. Hälyttäväksi tulokset tekee se, että ennätyslämpimiä vuosia on ollut jo kolme peräkkäin. Tämä kertoo siitä, että ilmastonmuutos etenee vääjäämättä. Maapallon keskilämpötila on jo 1,1 astetta lämpimämpi kuin esiteollisena aikana. On entistä vaikeampaa hillitä lämpeneminen kriittisenä rajana pidettyyn kahteen asteeseen.



Käynnissä oleva ilmastonmuutos näkyy jo luonnossa ja taloudessa. Se tuntuu ihmisten arjessa, kun hirmumyrskyt, tulvat, kuivuus ja helteet riepottelevat maapalloa.



WMO:n mukaan erityisesti korkeisiin lämpötiloihin liittyvät sääilmiöt ovat lisääntyneet merkittävästi ilmastonmuutoksen myötä. Niistä ei päästä eroon, joten niihin on sopeuduttava ja varauduttava ennakolta. Samaa kertoo Euroopan ympäristökeskuksen keskiviikkona julkaisema raportti. Sen mukaan sään ääri-ilmiöt, kuten rankka­sateet ja tulvat, ovat yleistyneet. Niiden arvioidaan aiheuttaneen Euroopassa melkein 400 miljardin euron taloudelliset vahingot vuodesta 1980 lähtien.



Isoin asia on kuitenkin ihmisten käsissä, sillä tärkein keino hillitä ilmastonmuutosta on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja fossiilisten polttoaineiden korvaa­minen uusiutuvilla. Ilman päästöjen vähentämistä ­ilmastonmuutosta ei voida selättää.



Päästöjen konkreettinen torjunta etenee kuitenkin äärimmäisen hitaasti. Toistaiseksi maailman maat ovat vain sopineet ryhtyvänsä vähentämään päästöjään. Vaikka hiilidioksidipäästöt eivät ole lisääntyneet aiempaan tahtiin, kokonaispäästöt kasvavat.



Y hteisymmärrys tarpeesta vähentää päästöjä on kuitenkin löytynyt, ja vaikka globaalit ­toimet ovat edenneet hitaasti, niiden rinnalla tapahtuu koko ajan. Esimerkiksi monet yritykset ovat ottaneet puhtaan teknologian osaksi strategiaansa.



Myönteisiä viestejä on tullut myös maailman suurimmalta ilmastosaastuttajalta ­Kiinalta, joka nostaa profiiliaan ilmastoasioissa. Hiilisyöppö maa panostaa voimalla uusiutuvaan energiaan ja vähentää kivihiilen kulutusta – tosin suurelta osin pakon edessä valtavien ilmanlaatuongelmien paineessa. Päästöihin puututaan kuitenkin konkreettisesti. Vastikään Kiina antoi määräyksen, joka pysäyttää yli sadan kivihiili­voimalaitoksen rakentamisen eri puolilla maata.



Yhdysvaltain tuleva ilmastopolitiikka sen sijaan on vielä hämärän peitossa, sillä ­presidentti Donald Trumpin linjaukset voivat kääntää politiikan toiseen suuntaan.



S uomi ei ole irrallinen saareke maapallolla, vaan muutos tuntuu täälläkin, jopa voimakkaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Keskilämpötila on noussut 1800-luvun puolivälistä noin kaksi astetta. Talvet ovat leudontuneet ja lumi sulaa aiempaa varhaisemmin keväällä. Sateet lisääntyvät etenkin talvella.



Kaiken kaikkiaan arktinen alue lämpenee kaksi kertaa nopeammin kuin muu maailma. Jäätiköiden sulamisen vaikutukset eivät jää arktiselle alueelle, vaan ne tuntuvat kaikkialla. Kun jää sulaa pohjoisessa, merenpinta nousee toisella puolella maapalloa.



Ilmastoennätykset ovat hälyttävä merkki siitä, että hillintätoimien vauhti ei ole ollut riittävä. On tarpeen siirtyä todellisten päästövähennysten tielle.